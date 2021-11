WhatsApp es la app favorita de los internautas para mantenerse en contacto con amigos, familia, compañeros de trabajo y en prácticamente cualquier escenario gracias a que podemos enviar y recibir mensajes de forma inmediata además de saber si esa persona ya los ha leído.

Pero, ¿qué pasa cuando sospechamos que alguien nos ha bloqueado? Le mandamos mensajes pero nunca nos responde o no podemos ver las notificaciones de lectura. El bloquear a alguien en la app significa que ya no recibiremos mensajes, llamadas de esa persona ni veremos sus estados.

Anteriormente en La Verdad Noticias te revelamos cómo bloquear y desbloquear a uno de tus contactos; ahora te revelamos como saber si alguien te ha hecho lo mismo y ha decidido ya no tener comunicación contigo.

Cómo saber si me bloquearon en WhatsApp sin mandar mensajes

Saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp es bastante sencillo y no tienes que mandar un mensaje para comprobarlo. La primera pista de que alguien te tiene bloqueado es que no puedes ver su foto de perfil.

El que no puedas hacer una llamada de voz a esa persona, ver si está en línea o cuando fue su última conexión, no aparezca las palomas azules como confirmación de lectura de tus mensajes pasados ni poder agregarlo a un grupo son señales de que alguien te ha bloqueado.

Esa persona puede desbloquearte cuando desee pero, si deseas "devolver el golpe" a quien te bloqueo también te revelamos que puedes bloquear a alguien desde la computadora gracias a WhatsApp Web.

¿Cuando alguien te bloquea en WhatsApp puedes verlo en línea?

No. Cuando alguien te bloquea de la app de mensajería Instantánea no puedes ver la hora de su última conexión o cuando se encuentre en línea. Una vez que seas bloqueado, verás la fecha y hora del momento cuando ocurrió, pero esta no cambiará sin importar cuanto tiempo pase.

En caso de que desees o necesites evitar que alguien te mande mensajes por WhatsApp, te explicamos cuales son los pasos para bloquear a uno de tus contactos. Y te recordamos que puedes desbloquearlos cuando quieras.

¿Cómo saber si una cuenta de empresa me bloqueó en WhatsApp?

Aunque WhatsApp creó código QR para conectarse con empresas, es posible que alguna de estas cuentas de WhatsApp Business te haya bloqueado. Para saber si este es el caso, solo debes estar atento a las mismas señales que si se tratará de una cuenta normal.

Si una empresa te ha bloqueado en WhatsApp no podrás ver la información de su última conexión, su foto de perfil y solo verás la primera paloma (mensaje enviado) pero no la segunda (mensaje entregado) ni cambiarán a color azul (mensaje leído).

