Cómo saber si alguien está usando WhatsApp Plus

WhatsApp se ha colado en nuestras vidas a un nivel tan profundo que ya es muy complicado ir por el mundo sin utilizarla para comunicarnos con amigos, familia, parejas y hasta en el trabajo o escuela.

No obstante su popularidad y las excelentes funciones que nos brinda de forma gratuita, todavía existen usuarios que optan por instalar WhatsApp Plus, una versión no oficial de la aplicación de mensajería que tiene entre sus funciones la posibilidad de no mostrar cuándo estás ‘en línea’.

En ese sentido, es legítimo tener sospechas de que algún familiar, novio o amigo prefirió cambiar WhatsApp por su primo sin licencia oficial de Meta (antes Facebook). Para saber si alguien está usando WhatsApp Plus, sigue leyendo en La Verdad Noticias.

¿Cómo saber quién usa WhatsApp Plus?

Pon atención a las características únicas de WhatsApp Plus.

Aunque la app cuenta con diferentes herramientas que bloquean características a otros usuarios en WhatsApp, hay algunos aspectos que puedes observar para descubrir si alguien está usando WhatsApp Plus:

Si tu contacto no aparece en línea aun cuando está escribiendo un mensaje para ti.

Si la última conexión nunca aparece (aunque esta función también puede desactivarse en la app original).

Ya que WhatsApp Plus permite usar emojis que no están disponibles en la versión oficial, si recibes un símbolo de imagen rota en lugar de un emoticón, es casi seguro que la otra persona use la versión no oficial.

Descargar WhatsApp Plus

Advertencia: Recuerda que tu cuenta puede ser eliminada si usas WhatsApp Plus.

En primer lugar debes desinstalar el WhatsApp tradicional para que no haya un choque entre las apps. Para ello, debes ir a Ajustes, Aplicaciones y seleccionar la opción de desinstalar una vez que se localice la app original de Meta.

Una vez desinstalada la app convencional, el usuario tendrá que descargar el APK 2022, para lo cual deberás ingresar a los portales YoWhatsApp o WhatsApp GB, dos de las opciones más seguras.

Antes de instalar la app "pirata", el internauta deberá dirigirse a la sección de Configuración de su teléfono celular, ir a Aplicaciones y checar si todavía se encuentra el archivo "Web.WhatsApp", en caso de que esté, este debe ser desinstalado

Por último, en la misma sección de Configuración, dirigirse a Seguridad y localizar Fuentes Desconocidas, opción que se deberá habilitar para que no haya ningún problema en el proceso de descarga e instalación de WhatsApp Plus.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.