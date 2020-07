Cómo recuperar tu antigua cuenta de correo electrónico de Hotmail o Outlook

Lo que antes conocíamos como Hotmail es ahora Outlook.com, la plataforma de correo electrónico actualizada de Microsoft. La mayoría de los usuarios tienen numerosas cuentas de correo electrónico en esta y otras plataformas, por lo que es potencialmente difícil administrar sus mensajes.

Los usuarios que han perdido la contraseña de su cuenta de Microsoft pueden usar la información de seguridad para recuperar su cuenta de correo electrónico de Hotmail. Sin embargo, estas preguntas de seguridad pueden haberse olvidado fácilmente, especialmente para quienes se crearon una cuenta hace más de una década, cuando Hotmail era lo más común.

Por fortuna, MIcrosoft cuenta con la opción de recuperación de cuentas con la que es muy fácil acceder a tu antiguo correo electrónico. Este Formulario de recuperación es una herramienta que proporciona información adicional, lo que significa que el gigante de Silicon Valley Microsoft puede garantizar que tú, y solo tú, seas quien recupere el acceso a su cuenta.

Es importante tener en cuenta que los usuarios de Hotmail que han deshabilitado la verificación en dos pasos no pueden usar el formulario de recuperación.

La verificación en dos pasos es una función de seguridad recientemente introducida que impide que las personas inicien sesión sin dos formas de identificación, independientemente de la cantidad de información que se sepa sobre su cuenta.

Cómo acceder a una cuenta de Hotmail

Se requiere una cuenta de correo electrónico que funcione para que Microsoft pueda proporcionar información sobre su solicitud. Los usuarios pueden usar cualquier cuenta de correo electrónico activa, incluso una que pertenezca a amigos o familiares de confianza.

Los usuarios que no pueden acceder a otra cuenta de correo electrónico también pueden crear una Outlook temporal. Esto se puede hacer de forma gratuita seleccionando Crear uno en la página de inicio de sesión de la cuenta de Microsoft.

Cómo completar el formulario de recuperación de Hotmail

Comienza visitando account.live.com/acsr e ingresa tu dirección de correo electrónico, número de teléfono o nombre de usuario relacionado con la cuenta a la que estás intentando acceder.

Esta es la primera pantalla que debes ver para comenzar con el proceso

Luego, proporciona una dirección de correo electrónico que Microsoft pueda usar para contactarte con respecto a la solicitud.

Se te pedirá que ingreses los caracteres generados que aparecen en la pantalla, lo que demuestra que no eres un bot.

Aparecerá una pantalla emergente pidiéndote que verifiques la dirección de correo electrónico de contacto.

Revisa este correo electrónico para el código de seguridad, ingrésalo y luego selecciona Verificar.

Selecciona Enviar cuando hayas terminado, y Microsoft debería responder dentro de las 24 horas.

Ahora que has recuperado tu cuenta de Hotmail, no olvides guardar tus datos de ingreso o migrar tus suscripciones importantes a cuentas de correo electrónico que uses más seguido o a las que tengas un acceso inmediato.