¿Cómo recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp?

Conoce paso a paso cómo ver los mensajes eliminados.

Visualizar los mensajes eliminados de WhatsApp es posible de la aplicación con la copia de seguridad y en La Verdad Noticias te enseñaremos paso a paso cómo acceder desde la plataforma.¡ Toma nota!

En caso de haber eliminado por error un mensaje importante y quieras recuperarlo, solo debes seguir esta sencilla guía. Recuerda que desde la copia de seguridad se puede recuperar un texto, foto o video.

Previamente te dimos a conocer cómo utilizar el botón de ‘más reacciones’ dentro de la aplicación, por lo que en esta ahora te enseñaremos a recuperar información sin importar la versión que estés utilizando,

Pasos para ver mensajes eliminados de WhatsApp

Recuperar un mensaje es posible desde la aplicación.

Lo primero que debes hacer es verificar cuándo se registró la última copia de seguridad. Si fue antes de que el mensaje fuera borrado, entonces se podrá recuperar sin problema. A continuación te dejamos los pasos a seguir:

Elimina la aplicación del dispositivo móvil.

Descarga e instala de nuevo la App.

Luego registra tu número y sigue los pasos.

Al momento de la instalación te preguntará si deseas restaurar tu copia de seguridad, dile que sí y con ello comenzarán a cargar todos los mensajes, incluido los eliminados.

Además de mensajes, también se puede recuperar fotos borradas desde la aplicación, los pasos son los mismos. Sin embargo, en este caso debes corroborar primero la galería, pues las imágenes se guardan en automático en el dispositivo móvil.

¿Cuál es el WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es una versión alternativa no oficial de la aplicación de mensajería de Meta. Se ve igual y funciona de manera muy similar a la oficial, aunque promete varias funciones adicionales de apariencia y comunicación que no posee la plataforma. Si quieres conocer más sobre esta versión te recomendamos: Guía definitiva de WhatsApp Plus.

