¿Cómo puedo saber quién llama desde un número oculto?

¿Estás harto de recibir llamadas de números ocultos? ¿Te mueres por saber quién está llamando? De ser así, es tu día de suerte, porque aquí en La Verdad Noticias te diremos cómo podrás saber quién te está llamando.

Evidentemente, en una primera instancia podrás notar que si no tienes un número registrado, no hay forma aparente de saber quién te llama, del mismo modo, hoy en día los estafadores y los números spam suelen estar ocultos, pero aunque no lo creas, existe una forma de saber quién te está llamando a pesar de las circunstancias.

La solución más simple consiste en utilizar una aplicación de búsqueda de números como lo es Truecaller, que si bien no es la única que encontrarás, esta app te permitirá obtener la información de las llamadas que recibes de desconocidos.

Es decir que cuando estos te llamen te aparecerá quién es el propietario del número, también te proporcionará atención con el bloqueo de llamadas, mensajería flash, grabación de llamadas, chat y voz a través de Internet.

¿Cómo averiguar la llamada de un número oculto?

Si no quieres descargar alguna aplicación, debes de saber que hoy en día, algunos smartphones con Android tienen la posibilidad de mostrarte los números de las personas que te marcan, aunque este sea privado, solo tienes que seguir los siguientes pasos.

Ve a tu sección de llamadas.

Entra a ajustes

Encuentra la opción Número oculto, Llamadas privadas o algo simular y pulsa en ese apartado.

Ahí mismo tendrás que activar la opción “Mostrar todos los números ocultos”.

También podrás activar tu identificador de Spam para que aunque no tengas un número registrado, tu celular sepa si se trata de un número de un particular que simplemente se quiere comunicar contigo o un posible spam.

¿Cómo hacer una llamada y que no salga mi número?

Si quieres ocultar tu número de teléfono para realizar alguna llamada, deberás de irte a la sección donde realizarías una llamada habitual y teclear el código #31# seguido del número al que llamarás, aunque esta no es una opción permanente, sino que deberás de utilizar este truco en cada una. Para que tu número deje de aparecerle a las personas por completo, tendrás que contactar al número 1470 y activar esta función.

