¿Cómo puedo crearme una cuenta de Telegram sin tarjeta SIM?

¿Sabías que puedes crearte una cuenta de Telegram sin tener una tarjeta SIM? Si te gustaría saber cómo hacerlo, aquí en La Verdad Noticias te mostraremos cómo.

Como podrás imaginarte, y si no, te lo contamos, una de las actualizaciones más esperadas de Telegram por parte de sus usuarios y potenciales nuevos usuarios, era el poder registrarse si necesidad de contar con una tarjeta SIM para que no tengas que utilizar tu número de teléfono.

Pues bien, ahora ya es posible, aunque debemos de advertir que no porque no tengas tarjeta SIM quiere decir que no tendrás que proporcionar un número. A continuación te lo explicaremos a detalles.

Cómo tener una cuenta de Telegram sin tarjeta SIM

Para crearte una cuenta de Telegram sin tarjeta SIM lo que necesitas es proporcionar un número anónimo o virtual y de hecho, de acuerdo a algunos portales, es la misma plataforma la que te permitirá crearte un número anónimo con la tecnología blockchain.

Esto se debe a que cada día, los desarrolladores de la app le están apostando más a alejarse de los teléfonos tradicionales para darle paso al anonimato, permitiendo que puedas tener una cuenta en un tu dispositivo, independientemente de si tienes o no una tarjeta SIM.

Para crearte dicho número, lo único que tendrás que hacer es ingresar al portal oficial de fragment.com/numbers. Una vez que ya lo tengas, verás cómo se vuelve pan comido el poder tener tu cuenta de Telegram. ¿Probarías este truco?

Es importante también mencionarte que si bien, esta no es una opción gratuita, es un muy buen método para lograr tu objetivo.

¿Qué tan seguro es el Telegram?

Telegram es una aplicación segura debido a que usa un protocolo de encriptado MTProto, es por eso que, si lo que querías era saber si era o no seguro para poder instalar este servicio, ya tienes tu respuesta.

