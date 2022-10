¿Cómo puedo compartir Internet desde mi iPhone?

¿Sabías que puedes compartir internet desde tu iPhone? Sin duda alguna ésta es una herramienta con la que puedes ayudar a alguien a que tenga una conexión de internet cuando se encuentren en algún lugar sin redes WI-FI.

Evidentemente, lo que estarás haciendo es compartir tus datos móviles, así que debes de estar consciente de que si tienes algún plan, se te podrían llegar a aplicar algunos cargos. Para compartir Internet desde tu iPhone solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Ir a Configuración

Datos celulares

Compartir Internet

Ahora, solamente tendrás que asegurarte de que el apartado "permitir a otros conectarse" que se encuentra en el punto de acceso personal, esté activado, por supuesto, podrás cambiar tu contraseña y mostrársela a tus amigos.

¿Cómo activar el Punto de acceso en iPhone?

El punto de acceso de un iPhone es el botón que te permite que otras personas se conecten a tu internet, tal y como te acabamos de informar; para activarlo, únicamente debes de entrar a tus ajustes, buscar el punto de acceso personal y encender el botón.

¿Cómo compartir Internet desde mi iPhone al PC?

Para compartir internet desde un iPhone a una PC, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te compartimos aquí en La Verdad Noticias, solo que al en vez de intentar conectar otro dispositivo móvil, lo harás con tu computadora, agregando el WI-FI con el nombre del iPhone con conexión y la contraseña.

¿Por qué no aparece la opción de compartir Internet desde mi iPhone?

Son varias las razones por las que puede que tu iPhone no esté compartiendo su internet: que tu plan telefónico no te lo permita o que no tengas datos. Lo que puedes hacer en cualquiera de los casos, es reiniciar los dispositivos (el que compartirá el Internet y el que lo recibirá), asegurarte que tengas la última actualización de iOs y si luego de todo sigue igual, deberás de llamarle a tu operador.

