¿Cómo puedo borrar mi actividad de Google?

¿Sabías que Google almacena los datos de prácticamente toda tu actividad del día? Esto no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es un hecho, no obstante, en La Verdad Noticias sabemos que no a todos les gusta sentirse vigilados, es por eso que en esta nota informativa te mostraremos cómo borrar tu actividad de Google.

Antes que nada, debemos de comprender qué es, quizá pienses que nos referimos al historial y aunque se le acerca, no es así. La actividad de Google es el lugar en el que puedes ver y gestionar cosas como las búsquedas que has hecho, los sitios web que has visitado o los vídeos que has visto.

Cuando usas determinados servicios de Google, como la Búsqueda, YouTube o Chrome, tu actividad se puede guardar en tu cuenta en forma de datos, pero… ¿Cómo podemos borrarla?

Cómo borrar mi actividad de Google

Para borrar tu actividad en Google desde cualquier ordenador o dispositivo, lo que tienes que hacer es tener iniciada tu sesión y posteriormente deberás de seguir los siguientes pasos.

Ingresa a myactivity.google.com

Entre las opciones que te aparezcan elige “Borrar actividad por”

Ahí podrás decidir si quieres borrar la actividad de tu última hora, último día, desde el comienzo o a partir de un periodo personalizado en específico. Solo elige la opción que prefieras.

Ahora, ya no tendrá que preocuparte porque alguien pueda ver tu actividad, si lo prefieres, también puedes optar por eliminar tu historial y así estarás seguro de que alguien pueda saber por completo qué es lo que has estado haciendo en internet durante un tiempo.

¿Cómo puedo ver mi almacenamiento en la nube de Google?

Para ver tu almacenamiento en la nube de Google, también llamada Google Drive, lo único que tendrás que hacer es abrir Google Drive en tu ordenador o tu dispositivo móvil y de manera inmediata ya estarás en tu nube de datos.

