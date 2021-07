Los estados se han convertido en una gran característica de WhatsApp, con ellos puedes enterarte de lo que están haciendo tus contactos y compartir información, pero alguna vez te has preguntado ¿cómo poner estados en WhatsApp Web? te tenemos la solución.

Lo primero que debes saber es que hasta el momento no hay una función original de WhatsApp que te permita publicar estados o videos desde la computadora, así que tendremos que usar una extensión de Google Chrome para lograrlo, solo debes seguir los pasos que te presentamos a continuación en La Verdad Noticias.

Descarga la extensión de Chrome Web Store (WA Web Plus para WhatsApp)

Escaneando el código QR abre sesión en WhatsApp Web

Da clic en el icono de la extensión de Chrome que descargaste previamente.

Ahora te aparecerá una pantalla con una lista de funciones que se podrán activar.

Selecciona la opción para publicar Historias, se encuentra al final, en un círculo.

Selecciona tu texto, emojis y la imagen que desees compartir.

Da click en la flecha para mandar tu estado de WhatsApp a tu perfil.

Es así cómo poner estados en WhatsApp Web es un proceso que se puede hacer a través de una extensión de Chrome. Cabe indicar que si bien se requieren varios pasos el procedimiento es bastante sencillo y lo podrás realizar desde cualquier computadora.

Cómo poner estados en WhatsApp Web si son videos de YouTube

WhatsApp Web aún no permite subir directamente desde tu computadora algun video de Youtube, pero aun puedes hacerlo desde la versión móvil, solo debes:

Entra a Youtube y selecciona el video que quieres compartir.

Debajo del título video selecciona la opción “compartir”

Se abrirá un menú con diferentes aplicaciones, debes seleccionar el icono de WhatsApp

Se abrirá la aplicación y deberás decidir si quieres enviar el video de youtube a alguno de tus contactos o a tu estado.

Selecciona la opción “Mi Estado” que se encuentra en la parte superior.

Esto te llevará a la sección para publicar tu estado, ahí podrás ver la URL del vídeo y una previsualización, ahora solo debes publicarlo. También existen otros trucos para ver y publicar estados desde la PC.

¿Por qué no puedo subir estados en WhatsApp?

Necesitas una extensión de Chrome para subir estados desde tu computadora

Si no puedes subir tus estados en WhatsApp, no logras descargar fotos, videos o notas de voz, o enviarselo a tus contactos, es probable que se deba a que no tengas conexión a internet o esta sea lenta, así que lo mejor será que revises y te asegures que tengas conexión, ya se a través de Wifi o mediante tus datos móviles.

También es importante que compruebes que la hora y fecha que indica tu WhatsApp son correctas, de lo contrario es probable que no puedas publicar estados.

Una vez que hayas comprobado la conexión, así como la hora del teléfono y la computadoras ya sabrás cómo poner estados en WhatsApp Web a través de la extensión de Chrome.

