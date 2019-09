Cómo localizar un teléfono desde tu correo Gmail

Hoy en día nuestros Smartphones son parte importante de nosotros mismos, y no lo digo en modo materialista sino de manera real, nuestros teléfonos son como mini computadoras portátiles donde guardamos información sumamente importante y hasta confidencial, fotografías, las claves de nuestras tarjetas de crédito y un sinfín de información que debemos responsablemente resguardar. Por esta razón, pensar hoy en día en una estrategia de contingencia en caso de extraviar nuestro teléfono es fundamental.

Si estás leyendo este post, es porque cabe la posibilidad de que hayas perdido tu teléfono y estés buscando como recuperarlo, para poder tener todo nuevamente en tus manos. En caso que sea así y no hayas tenido la oportunidad de instalarle previamente una aplicación de rastreo (actualmente existen muchas en el mercado) no te preocupes que no todo está perdido. Puedes usar LocalizarCelular.lat y conseguir tu celular rápidamente.

Existe la opción de localizar tu apreciado y valioso teléfono a través del servicio que presta el gigante de Google. En esta opción, Google te permite verificar tu ubicación a través de su página web por medio del correo electrónico que tienes adjuntado en tiempo real o puedes instalar la app de Google desde otro teléfono.

Para comenzar, tienes que ir a la configuración de tu teléfono, aunque la herramienta a utilizar es gratuita esta parte es fundamental. Comenzamos con aquellos teléfonos que son de gama antigua o no están tan actualizados de manera óptima para iniciar el rastreo. Pero si en esta ocasión tu Smartphone es de los que acabo de mencionar, debes seguir leyendo las siguientes líneas para que sepas que tienes que hacer.

Dentro del menú dirígete hacia el botón denominado “Ajustes de Google”, después de dar clic allí, busca la opción llamada “Ubicación”, aquí viene la parte importante de esto, desactiva la casilla que ves y luego cliquea en “Compartir ubicación con Google”, oprime la primera pestaña que te aparece para que de esta manera la actives en tu dispositivo, ya después de estos pasos puedes rastrear a tu dispositivo.

Ahora, si eres afortunado o afortunada en tener un dispositivo móvil de gama alta, media o más actualizada, entonces el procedimiento es mucho más sencillo de aplicar. Tan solo te basta con ir hacia el menú que se encuentra en la parte superior de tu celular y deslizar las opciones que te muestra el menú, allí encontraras de manera directa y sencilla el acceso a la función de “Ubicación”, de esta manera, tendrás inmediata conexión entre tu Smartphone y tu cuenta de correo electrónico Gmail.

Ahora vamos a conocer la manera de localizar nuestro teléfono, pero en esta ocasión comenzaremos la búsqueda desde el correo Gmail asociado, por si no lo sabias, una de las grandes ventajas de usar Gmail es asociarlo a tu teléfono, ya que no existe dispositivo que a través de la ubicación GPS no pueda ser hallado. Veamos de qué manera podemos entrar en el portal web y empezar a rastrear.

Al llegar a este punto, quizás estés pensando en la posibilidad de rastrear tu teléfono por medio de Google Maps, aunque es una posibilidad real, vial y confiable, la forma de utilizar la aplicación es totalmente distinta y diferente que a la manera del correo electrónico, por ello veamos los pasos a seguir:

Ingresa en el apartado web de Android (aunque también se puede hacer desde tu correo electrónico), busca la barra espaciadora donde debes colocar tu correo electrónico Gmail e ingresa con tu contraseña (no olvides que tanto el correo como la contraseña, son los que están registrados en tu Smartphone extraviado o robado), luego de ello, verás como aparece en tu pantalla el mapa de la ubicación actual de tu teléfono (recuerda que esta opción es para quienes tienen esta opción ya activa).

Luego de esto, Android te permitirá elegir entre varias funciones (específicamente tres) cuál de estas utilizar para comunicarte con el celular extraviado o robado. Pero siempre recomendamos a quienes llegan a la desesperante necesidad de utilizar este método para recuperar tu teléfono que utilicen las tres funciones de comunicación remota. De esta manera podrán tener mayores opciones. O puedes usar RastrearUnCelular.com y seguir los pasos para poder rastrear tu teléfono rápidamente.