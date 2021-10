¿Cómo instalar WhatsApp en un celular no compatible?

A partir del 1 de noviembre, la aplicación de mensajería rápida ya no será compatible con algunos dispositivos debido a su nueva actualización, si este es tu caso no te preocupes que en La Verdad Noticias te enseñaremos a instalar WhatsApp en un celular no compatible.

Lo primero que debes saber es que la aplicación no será compatible con dispositivos móviles cuyo sistema operativo sea Android 4.0.4 o versiones anteriores, pero no será una limitante para poder seguir contando con esta App de mensajería.

Con la nueva actualización, la aplicación dejará de funcionar en 53 modelos de celulares de marcas como Huawei, iPhone, LG, Samsung, ZTE V956, Alcatel, Lenovo A820, entre otros, debido a que los dispositivos ya no podrán soportar dichas mejoras por lo que ya no podrán seguir utilizando.

WhatsApp para dispositivos no compatibles

La aplicación ya no será compatible con los dispositivos inferiores a Android 5

Lo primero, será descargar la aplicación, debido a que por políticas Android no te permitirá instalarla, tendremos que recurrir a buscar el APK sin malwares desde el buscador y posteriormente instalarlo.

En caso de que tu dispositivo sea inferior a Android 5 Llolipop, deberás ingresar al siguiente sitio y descargar el APK de WhatsApp. Dentro de la página encontrarás un botón que dice ‘Download now’, da clic para descargar.

Una vez instalado, deberás otorgarle permisos a tu celular para que se use con normalidad. Cabe señalar que al ser oficial no perderás tus chat ni archivos. Lo único malo es que tendrás que actualizarlo con frecuencia de forma manual, ya que no se actualizará automáticamente por Google Play.

¿Qué pasa si no acepto las políticas de WhatsApp?

Anteriormente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que pasa con tu cuenta de WhatsApp si no aceptas las nuevas políticas antes del 6 de noviembre, fecha límite previo a su nueva actualización. Recuerda que en caso de no aceptar, todas tus conversaciones se verán limitadas, es decir, no podrás enviar ni recibir ninguna clase de mensajes como lo hacías con normalidad.

