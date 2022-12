¿Cómo hacer un Bitly gratis?

Bit.ly no requiere que los usuarios estén registrados para usarlo de manera gratuita. Basta con que los usuarios copien la dirección URL de la página web que quieren acortar y pegarla en la ventana con la indicación 'Paste a link to shorten it'. Finalmente seleccionar la opción 'Shorten' para que automáticamente se genere la URL más corta.

En el caso de desear personalizar la URL sí será necesario que los usuarios se registren en el sitio bitly.com donde aunque existe una opción de pago también existe una completamente gratuita.

Ya registrados en el servicio de acortación de enlaces en internet los usuarios podrán personalizar los vinculos generados meidante la opción denominada 'Create Bitlink'.

¿Qué es Bitly y para qué sirve?

Bitly es un acortador de vínculos URL gratuito que además de ayudar con la longitud permite personalizar enlaces. Por este movito, es el acortador líder en el mercado gracias a la popularidad que consiguió la plataforma debido a Twitter.

Es así que es una herramienta muy útil para estategias de marketing digital, negocios pues genera vínculos URL en una longitud que no ocupa demasiado espacio.

¿Cómo saber si un enlace es seguro?

Los enlaces generados en el acortador tienden a ser seguros.

Por lo general los enlaces generados por Bitly son bastante seguros sin embargo existe este método para asegurar un enlace:

Copia el enlace.

Pégalo en la barra de tu navegador y, antes de dar ‘Enter’, añade el símbolo “+”.

Esta es la manera de ver las estadísticas asociadas a esa URL, lo que te permitirá saber a qué web conduce.

