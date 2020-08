Cómo hacer que tu video en vivo de Instagram sea un éxito instantáneo

Instagram es una de las aplicaciones de redes sociales más populares disponibles en Internet. La popularidad de la aplicación se ha disparado mucho desde que se implementó el bloqueo de COVID-19 (coronavirus).

Debido a que las personas practican el distanciamiento social, muchos están haciendo videos en vivo en Instagram para mantenerse conectados con las personas. Según la compañía, India ha visto un aumento de más del 60 por ciento en las personas que miran videos en vivo.

Cómo comenzar un video en vivo en Instagram

Abre la aplicación de Instagram en tu teléfono Android o iPhone.

Toca la esquina superior izquierda de tu feed.

En las opciones, desplázate hacia abajo y busca el botón "En vivo" y presiónalo.

Esto iniciará el video en vivo contigo como anfitrión.

Para finalizar el video en vivo, debes tocar la opción "Finalizar" en la esquina superior derecha y luego presionar confirmar.

Después de eso, puedes presionar en la esquina superior izquierda para guardar el video en vivo en el carrete de tu cámara o agregarlo a tu historia.

Dado que muchas personas se transmiten en vivo todos los días y ver eso podría alentarte a intentar hacer un video en vivo. Si estás intrigado y quieres hacer un video en vivo, así es como puedes prepararlo para ser extremadamente atractivo.

Sigue estos sencillos pasos para empezar un video en vivo en Instagram

Hacer una cuenta regresiva

Para aumentar la visibilidad de tu video en vivo, debes informar a todos tus seguidores cuándo va a salir en vivo. Para hacer esto, puedes hacer una historia con una etiqueta de temporizador de cuenta regresiva. Esto les permitirá a tus seguidores saber cuándo pueden sintonizar tu video en vivo. Por ejemplo, puedes publicar tu temporizador de cuenta regresiva un día antes de que tenga que ponerse en vivo, y tan pronto como termine, puedes comenzar tu video en vivo.

Prueba de velocidad de conexión

Durante este bloqueo, muchas personas sufren de velocidades lentas de Internet en todo el país. Para asegurarse de que tu video en vivo no se acorte, debido a la mala conectividad, asegúrate de probar las velocidades de su red de antemano. Aquí hay una lista de sitios web en los que puede probar las velocidades de tu red. Allí debe centrarse en la cantidad de velocidad de carga que está obteniendo y el ping.

Las velocidades de descarga no importan mucho mientras se publican. Si todo está bien en ese departamento, haga una llamada en vivo al azar o una videollamada con un amigo en Instagram para probar la calidad de su video en la red. Si cada prueba es positiva, entonces puedes continuar con tu live programada.

Las sesiones más largas son clave

Aunque hayas anunciado cuándo se lanzará en vivo, no todas las personas vienen a mirar al principio. Incluso Instagram tarda unos minutos antes de enviar a sus seguidores una notificación sobre tu video en vivo. Por lo tanto, le recomendamos que no detenga su live dentro de los 10 minutos o incluso 15. Se recomienda que continúe su live durante al menos 20 minutos para que las personas tengan la oportunidad de unirse y no quedar excluidas. También puede probar los límites y hacer un video en vivo de una hora, que es la cantidad máxima de tiempo que Instagram permite a partir de ahora.

Involucrar a la audiencia

Hacer un video en vivo sin interactuar con los seguidores es un contenido realmente aburrido y significará que las personas no vengan a verlo en vivo en el futuro. La forma más fácil de interactuar con tus seguidores es hacerles preguntas. Puede hacerlo narrando las preguntas o agregando la etiqueta de la pregunta a su video. Otra forma genial de interactuar con el público es permitiéndoles hacerle preguntas comentando el video.

Es importante que en tus videos en vivo logres una interacción con la audiencia

Invitar a otro usuario a estar en tu video en vivo es una sorpresa para tus seguidores a medida que obtienen más contenido para consumir. También amplía su alcance a medida que los seguidores de la otra persona lo ven durante la transmisión y podrían decidir seguirlo también. Lo mismo también será cierto para la otra persona.

