En este artículo te enseñaremos una manera para dejar fijos los mensajes de WhatsApp no leídos en la parte de arriba de la pantalla principal, para que no los pierdas de vista y atiendas a ese contacto que quiere entrar en contacto contigo.

En estos tiempos se puede malinterpretar que una persona nos “deje en visto”, pero si no es tu caso entonces darles prioridad a las conversaciones pendientes hará que las personas con las que te comunicas reciban la atención que se merecen de tu parte cuando conversan contigo.

De acuerdo con información del portal Mi Bolsillo, esto lo puedes conseguir con más facilidad en la versión para computadora de esta popular app de mensajería instantánea, llamada WhatsApp Web.

WhatsApp Web tiene una herramienta

¿Cómo fijar los mensajes no leídos de WhatsApp Web hasta arriba?

Para que no pierdas de vista tus mensajes de personas cercanas, del trabajo o la escuela te mostramos cómo hacer que los mensajes sin leer permanezcan en la parte de arriba para que no dejes de contestarlos también.

Este truco puede realizarse en la plataforma digital de WhatsApp, a la que puedes acceder desde el navegador de tu computadora personal o laptop para lo cual se necesita descargar e instalar una extensión para Google Chrome que se de4nomina WA Web Plus for WhatsApp.

Cuando tengas este complemento funcionando verás en la parte de arriba, junto a la barra de direcciones un ícono de un rompecabezas o puzzle, que despliega las diversas extensiones que tengas instaladas.

¿Cómo fijar mensajes en WhatsApp Web?

¿Cómo fijar los mensajes no leídos de WhatsApp Web hasta arriba?

Una vez en este punto, abre el portal de WhatsApp en una pestaña nueva de la ventana y abre la extensión, donde entre el menú tendrás las diferentes herramientas “Pin unread chats on top” que es la que logrará el efecto deseado.

De manera automática el sistema organizará los mensajes para que aquellos que todavía no lees y por consiguiente no has contestado se fijen en la parte de arriba de la lista de conversaciones para que no olvides retomarlos en cuanto tengas oportunidad y así seguir en contacto con los tuyos.

