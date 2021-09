¿Cómo encontrar enlaces de grupos de whatsapp?

Los grupos de whatsApp están pensados para mantenerse en privado y ser compartidos sólo entre amigos cercanos, sin embargo algunos administradores de grupos permiten que casi cualquier persona se una proporcionando enlaces de invitación al grupo al público, a menudo publicados en línea.

Esta alternativa permite llegar a personas que no te tienen en su lista de contactos. WhatsApp permite restringir quiénes pueden añadirte a un grupo, así que, si quieres añadir a alguien, pero no aparece entre tus opciones, puede ser que no te tenga en su agenda o que haya restringido particularmente tu contacto.

A continuación La Verdad Noticias te comparte todo lo que necesitas saber de los Grupos de WhatsApp, así como la manera de unirte a otros grupos y cómo realizar tu propio enlace para crear un grupo.

¿Cómo unirse a grupos de whatsapp?

Una vez que hayas encontrado un grupo público de WhatsApp al que te interese unirte sigue estos pasos:

Selecciona para abrir el enlace del grupo de WhatsApp. Luego selecciona el botón verde Join Chat para acceder al grupo. Por último elige Join Group de WhatsApp para unirte al grupo.

¿Cómo hacer un enlace de grupo de whatsapp?

Si has creado un grupo de WhatsApp, puedes invitar a más personas a unirse al grupo a través de un enlace de invitación, o más elaboradamente usando un vistoso código QR, para ello sigue los siguientes pasos:

Abre el chat de grupo en WhatsApp y pulsa en el asunto del grupo. También puedes hacerlo desde la pestaña de Chats si deslizas el grupo hacia la izquierda. Después pulsa en Más > Info. del grupo. Pulsa en Enlace de invitación del grupo. Elige entre Compartir enlace, Copiar enlace o enviar un Código QR de invitación al grupo.

¿Cómo encontrar un grupo de whatsapp eliminado?

Para encontrar un grupo de WhatsApp eliminado, puedes recurrir a las copias de seguridad de WhatsApp a diario. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas copias de seguridad solo se guardan por un plazo de siete días.

Lo primero será iniciar la aplicación de mensajería instantánea en tu smartphone. Lo siguiente será dirigirte al botón de “Ajustes” y allí seleccionas la opción de “Chats”. En el menú que te aparece en pantalla debes seleccionar la opción de “Copia de seguridad” ubicada en la parte inferior de tu pantalla.

Para recuperar el chat puedes recurrir a “Restablecer el historial de chats” en este proceso se recuperara los chats que has eliminado recientemente de la aplicación, allí te preguntará si quieres que se restablezca la última copia de seguridad almacenada, aquí seleccionas que “Si” y automáticamente volverán a aparecer tus últimas conversaciones en la pantalla del chat, incluyendo los grupos de WhatsApp.

