Uno de los datos que no muchos usuarios saben es cómo eliminar una cuenta de Gmail, algo que podría parecer imposible una vez que se crea, pero esto está muy alejado de la realidad, ya que es totalmente posible y en La Verdad Noticias te enseñaremos cómo hacerlo.

Durante las últimas semanas te hemos informado sobre increíbles datos que debes conocer sobre Gmail, y esperamos que algunos de ellos te hayan servido para facilitar tu experiencia en la plataforma, pero aún queda mucho qué aprender sobre tu cuenta de correo.

A continuación te hablaremos sobre cómo eliminar tu correo de Gmail, en caso de que hayas perdido tu contraseña, tu dispositivo o simplemente ya no quieras seguir utilizando la cuenta o crearte una nueva manteniendo tus mismos datos de contacto.

¿Cómo eliminar una cuenta de Gmail de mi celular?

Puedes realizar este proceso desde tu celular sin problema

Para eliminar una cuenta, no sólo puedes contar con la cancelación del correo en su totalidad, no sólo puedes cambiar la contraseña de Gmail, sino que también puedes borrar o retirar una de las cuentas que tengas en tu celular para que no sigas recibiendo correos de esa dirección de correo electrónico.

Para hacer esto necesitas dirigirte a los ajustes de tu teléfono, seleccionar la opción ‘cuentas’ y elegir Google, donde te aparecerán las cuentas registradas en tu dispositivo, al lado o en la parte superior debe aparecer la opción de ‘quitar cuenta’ a la cual sólo debes darle clic y listo, la cuenta será borrada de tu celular.

¿Cómo quitar mi cuenta de Google de un dispositivo que ya no tengo?

Puedes proteger tus datos incluso si pierdes o te roban el dispositivo

En caso de que te roben el celular o la laptop y tus cuentas permanecieron abiertas, no te asustes, todavía puedes cerrar las sesiones o borrar las cuentas a distancia, accediendo a las configuraciones de tu correo a través de Gmail, donde te aparecerán los dispositivos activos con tus datos.

Si no puedes recuperar la cuenta Gmail con datos personales en la configuración puedes retirar los dispositivo, donde encontrarás activa la sesión ya sea del teléfono o computadora a la que ya no tienes acceso, borrando el registro, la sesión en dichos aparatos se cerrará automáticamente y no podrán ingresar a tu cuenta de nuevo.

¿Cómo eliminar una cuenta de Gmail sin saber la contraseña?

Este es un truco que no muchos conocen

Si no sabes cómo eliminar una cuenta de Gmail sin este dato, dirígete a tu cuenta, en la sección de personalización y datos, que te ofrecerá la opción de descargar tus datos, hacer un plan o borrar un servicio o cuenta, elige la última opción, confírmala y listo, tu cuenta estará eliminar sin usar la contraseña.

Si no sabes cómo eliminar una cuenta de Gmail sin este dato, dirígete a tu cuenta, en la sección de personalización y datos, que te ofrecerá la opción de descargar tus datos, hacer un plan o borrar un servicio o cuenta, elige la última opción, confírmala y listo, tu cuenta estará eliminar sin usar la contraseña.

