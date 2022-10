¿Cómo duplicar la pantalla de iPhone en la TV?

¿Quién no ha querido mostrarle a sus familiares o amigos las fotos de su viaje? Ciertamente sería complicado tener que hacerlo desde el dispositivo móvil en el que se encuentran ya que no todas las personas interesadas podrán tener una buena visión ante las mismas. Por fortunda de los usuarios de Apple, los iPhone pueden duplicar su pantalla en diferentes televisores.

Aunque claro, estamos hablando de que se puede hacer en las modernas pantallas inteligentes que se han estado vendiendo en todo el mundo durante los últimos años y que son compatibles con la aplicación de la que a continuación te hablaremos.

¿Cuál? AirPlay. Ésta es una aplicación que los iPhones y otros dispositivos de Apple tienen, y para duplicar tu pantalla, únicamente tienes que seguir los siguientes pasos que te compartiremos aquí en La Verdad Noticias.

Cerciorarte de que tanto tu iPhone como tu televisión, estén conectadas al mismo wifi.

Abrir el centro de control.

Pulsar "Duplicar pantalla".

Seleccionar el Apple TV o televisión compatible con Airplay 2 en el que quieras duplicar tu contenido.

En la pantalla de la televisión, te debe de aparecer un código, mismo que deberás de escribir en tu iPhone.

Listo, ahora ya podrás compartir todo el contenido de tu celular en una pantalla inteligente

¿Cómo duplicar la pantalla de iPhone en una TV LG?

Para duplicar la pantalla de tu celular iPhone a tu Smart TV de LG, lo que debes de hacer es buscar la aplicación en tu televisión, abrir el centro de control del iPhone, seleccionar "Duplicar pantalla" y seleccionar el televisor. Si te gustó saber este truco, seguro también te gustará saber que puedes abrir tu WhatsApp web en tu Smart.

¿Cómo duplicar la pantalla de iPhone en una TV Samsung?

Para duplicar la pantalla de tu celular en un televisor Samsung, lo único que tienes que hacer es entrar a los ajustes de tu televisión para activar el Airplay, tal y como lo harías con un Bluetooh, una vez que esté prendida, deberás de seguir los mismos pasos que compartimos al inicio de la nota.



¿Por qué no puedo duplicar la pantalla de mi iPhone?

Las razones por las que tu pantalla de iPhone puede no estarse duplicando pueden ser: que tu televisión no sea compatible o que tu AirPlay no esté encendido. En cualquiera de los casos, prueba reiniciando ambos dispositivos y revisa que tu televisor sí sea compatible.

