¿Cómo descargar tu propio TikTok sin marca de agua?

¿Te gustaría descargar un video de TikTok pero no quieres evidenciar que utilizas esa app y por consiguiente lo quieres sin marca de agua? Aquí en La Verdad Noticias te mostraremos cómo hacerlo paso por paso.

No es un delito querer ocultar que utilizamos ciertas aplicaciones e incluso si ese no fuera el caso, no a todos les agradan las famosas marcas de agua que en ocasiones cubren parte del video que queremos compartir.

Para descargar un video de TikTok sin marca de agua, debes de entrar al portal SSSTikTok, ahí mismo deberás de pegar el link del video que previamente seleccionaste para descargar.

Para obtener dicho enlace deberás de entrar al video de TikTok, elegir la flechita y buscar la opción “Copiar enlace”.

Ahora deberás deberás de regresar a la página que previamente te mencionamos, pegar el link y presionar en descargar.Una vez hecho esto, la página te llevará a una segunda ventana con opciones de descarga y simplemente tendrás que elegir la de tu preferencia. ¿Ves cómo fue más fácil de lo que esperabas?

¿Cómo puedo descargar un video de TikTok?

¿Cómo puedo descargar un video de TikTok?

Si realmente no te importa que el video tenga marca de agua, desde la misma aplicación de TikTok podrás descargar tu video favorito, para ello, únicamente tendrás que abrir el video que quieres descargar, pulsar en el ícono de la flecha y en la parte inferior pulsar en “Guardar video”, verás cómo de manera inmediata aparecerá en los archivos de tu celular.

Te puede interesar: En TikTok, la invitada del trío sexual termina embarazada

¿Cómo descargar TikTok sin Play Store?

¿Cómo descargar TikTok sin Play Store?

Para descargar la aplicación de TikTok sin tener que hacerlo desde la PlayStore, lo que tienes que descargar es una APK, en otras palabras, solo tendrás que escribir en el buscador de tu preferencia frase APKTiktok, buscar la última versión y pulsar en descargar o Instalar. Si la APK te solicita permisos, tendrás que dárselos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!