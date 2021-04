Cómo descargar WhatsApp Plus, actualizaciones y más

WhatsApp cuenta con diversas variantes y una de ella es WhatsApp Plus, el cual incluye varias funcionalidades que te permiten personalizar tu cuenta. Si eres amante de dejar tu huella hasta en las aplicaciones de tus dispositivos, esta aplicación de mensajería instantánea es una buena alternativa y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Empecemos por conocerla, esta aplicación es una versión modificada de la APK original de WhatsApp, desarrollada por el programador español Rafalense en 2012. Incluye una gran variedad de temas, fondos y gran cantidad de emoticonos imposibles de encontrar en la versión original.

Las diferencias entre WhatsApp Plus y la versión origen de WhatsApp son lo que ofrecen al momento de iniciar una conversación desde la aplicación, además que Plus dispone de una gran gama de emojis y configuraciones para personalizar tu cuenta, mientras que en la versión oficial no se pueden realizar grandes cambios debido a las políticas.

Una de las grandes desventajas es que al estar disponible en la Play Store, al instalarla tiene ciertos riesgos de seguridad y privacidad, como el ser bloqueado, ya que si WhatsApp detecta que estás usando una versión apócrifa de la APK, tu cuenta sería suspendida de manera temporal o permanente.

Pero no te asustes, que esta aplicación también tiene grandes ventajas y beneficios como el poder aplicar infinidad de temas visuales, cambiar los fondos, listas de contactos, infinidad de emoticonos, aumentar el tamaño de los envíos y hasta puedes elegir qué usuarios pueden enviarte un mensaje sin que parezca que están bloqueados.

Versiones de WhatsApp Plus

La versión Plus de WhatsApp tiene diversos MOD internos.

Existen diversas versiones de WhatsApp, una de las más conocida es Plus, por sus diversas opciones. Pero dentro de esta existen otras alternativas asociadas a la aplicación de mensajería. Aquí te explicamos los riesgos de WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus azul

“WhatsApp azul”, se distingue por el color del logo, el cual en lugar de ser verde como el original, es azul. Brinda más opciones que la APK original, como ocultar el "en línea", borrar mensajes de otros chats, más emojis, enviar archivos pesados, entre otras funciones que seguro te encantarán.

WhatsApp Plus Heymods

Otra de las variedades de Plus es Heymods, una de las principales características de este MOD es que puedes cambiar de color la aplicación así como usarlo en varios dispositivos al mismo tiempo. El diseño de las videollamadas es más dinámico y original. Esta versión puede utilizarse al mismo tiempo que WhatsApp, razón por la cual ha sido muy demandado en los últimos meses.

WhatsApp Plus extremo

Este MOD es la aplicación de WhatsApp mejorada para dispositivos Android, que tiene características más sorprendentes que la aplicación de mensajería original. Esta opción permite ocultar marcas azules, el estado en línea y la capacidad de descargar historias. Sus principales características son:

Elimina estado de conexión (“en línea”)

Oculta la última conexión a la aplicación

Congela la última conexión, es decir puedes configurar una hora exacta, la cual será mostrada a tus contactos.

Desaparece fotos de perfil de tus contactos.

Agrega temas completos para la interfaz.

WhatsApp Plus rojo

WhatsApp rojo 2021 es una de las versiones Gold de este servicio de mensajería, y como la versión dorada, este MOD tiene todas las funciones oficiales de WhatsApp. Además, tiene otras funciones como ocultar tu estado en línea, guardar el estado de tus amigos, y necesitamos mencionar que esta versión es anti-ban y libre de publicidad.

Descargar WhatsApp Plus

Esta modalidad de WhatsApp te permite personalizar por completo la APK.

Al no estar disponible en la Play Store debes acudir a este sitio externo para poder descargar WhatsApp Plus, la cual te permite descargar la última versión 15.01 desde su portal. En caso de que hayas bajado la APK y no funciona, o tu dispositivo no te permite instalarla deberás realizar los siguientes pasos:

Ir a los ajustes del dispositivo.

Ingresar a "Configuración" y seguridad en "Aplicaciones".

Luego debes habilitar la función de "instalar archivos de terceros" desde tu dispositivo.

Una vez hecho esto, deberás instalar la APK.

Pasos para instalar la APK

Lo primero que debes hacer es una copia de seguridad de todas tus conversaciones.

Una vez hecho esto, deberás borrar la app de WhatsApp de tu dispositivo.

Luego deberás instalar el archivo de la APK que descargaste. Si tu dispositivo no tiene los permisos activados para hacerlo, deberás dirigirte al área de “ajustes” y seleccionar “seguridad”, activando la opción “orígenes desconocidos”.

Una vez instalada, la aplicación te pedirá que ingreses tu número de teléfono para enviarte un código de seguridad por SMS el cual deberás ingresar. Y listo, ya tendrás una versión “mejorada” de WhatsApp.

Pese a los beneficios de Plus, debes tener en cuenta que no es recomendable descargar esta aplicación, ya que presenta una serie de riesgos para el usuario. El principal, es que podrías perder todas tus actualizaciones, contactos o mensajes y hasta ser suspendido.

Otro punto importante que debes considerar es que no podrás usar Plus y otro MOD de WhatsApp en un mismo dispositivo, pese a tener dos cuentas distintas, ya que el sistema no permite tener ambas APKS instaladas a la vez.

Actualizar WhatsApp Plus

Plus te permite actualizar la última versión desde la APK.

La mejor forma de actualizar la aplicación de WhatsApp plus es regresar a la misma tienda donde la descargaste. Desde allí podrás visualizar la fecha de la última actualización y si es reciente, sólo debes seguir los pasos anteriores y quedará actualizada. Entre las novedades de la versión 15.41 es que ahora puedes ocultar las llamadas, estados y chats. De modo que puedes elegir si deseas que aparezcan en texto o en íconos.

¿Cómo actualizar WhatsApp plus 2021?

Abre la APK. En la pestaña de Chats, pulsa el ícono de esquina superior derecha que tiene tres rayas horizontales.

Luego accede a “Plus Settings''.

Posteriormente deberás ingresar a “Updates”.

Por último da clic en “Check For Updates”.

Si existe una nueva versión la misma APK te avisará con una ventana emergente y te permitirá descargarla. De no ser así, la ventana emergente te avisará que tienes la última actualización disponible.

Temas para WhatsApp Plus

Existen infinidad de temas para WhatsApp, puedes descargarlos directamente desde la APK.

Existe un gran número de temas para WhatsApp Plus que aportan mucho color a la aplicación. Como es una APK no oficial, para descargarlos debes hacerlo de forma manual y aquí te dejamos todos los pasos a seguir.

Dirígete al menú de “ajustes” dentro de WhatsApp, luego abre el apartado de “temas”, una vez dentro deberás elegir el que sea de tu agrado, seguidamente deberás oprimir el botón de “descargar”.

Una vez descargado, deberás descomprimirlo desde una PC con el programa WINRAR.

Posteriormente, deberás copiar el tema a la memoria SD de tu dispositivo.

Luego, ingresa a la aplicación. Pulsa en Menú > Plus > Más > Cargar y ubica la ruta donde se guardó el tema, debería ser la carpeta.

Por último aplica el tema y reinicia la aplicación. Y listo ya podrás disfrutar de una nueva vista.

Pasos para crear tu propio tema:

Para cambiar el color de WhatsApp lo primero es ingresar a la aplicación.

Posteriormente deberás dirigirte a los “ajustes” de la APK y en “configuración” pulsa donde dice Tema DYV.

Una vez hecho esto, te aparecerán diversas opciones para que puedas modificar el color y cada uno de los elementos de la aplicación. También puedes elegir el color del ícono principal de la aplicación.

Al finalizar los cambios, deberás guardar tu configuración y agregarle un nombre para identificarlo.

En ese momento se cargará tu diseño y listo, ya tendrás WhatsApp con el color de tu agrado.

Tema oscuro en WhatsApp

Para aplicar el tema oscuro primero deberás ingresar a la pestaña principal de "Chats".

Luego pulsa en la esquina derecha del icono con las tres rayas horizontales e ingresa a “Plus Settings”. Posteriormente pulsa sobre “Themes”.

Una vez ahí descargar el tema “oscuro”.

Posteriormente deberás colocar el nuevo tema y reiniciar la aplicación. Y listo, ya tienes el tema oscuro en WhatsApp Plus.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.