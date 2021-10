Cómo descargar WhatsApp Plus V13.50

WhatsApp Plus V13.50 acaba de lanzar una nueva actualización, que al igual que todas las versiones de esta aplicación puedes descargar gratis el APK e instalarlo en tu teléfono inteligente.

Esta aplicación incluye nuevas sorpresas para los usuarios que no se conforman con la versión oficial de WhatsApp, con la desventaja de que es desarrollada por terceros e infringe las reglas de WhatsApp.

Descarga el nuevo WhatsApp Plus V13.50 APK entrando en este sitio web. Recuerda que una vez que bajes el archivo, debes instalarlo e ingresar tu número telefónico y asegurarte de haber desinstalado la versión de WhatsApp original antes de instalar.

Si quieres conocer un poco más sobre las ventajas y desventajas que tiene utilizar WhatsApp Plus V13.50, sigue leyendo en La Verdad Noticias.

¿Es mejor WhatsApp Plus V13.50 o WhatsApp Plus 17.50?

WhatsApp Plus, la versión azul del mensajero.

Estas dos versiones de WhatsApp son las más conocidas y las que mejores características ofrecen a los usuarios. Ambas pueden conseguirse en sitios web especializados.

La principal diferencia entre ellas es que WhatsApp Plus V13.50, en su última versión, ofrece la posibilidad de cambiar el color de la app, mientras que en WhatsApp Plus 17.50 está disponible una tienda de temas para personalizar tu experiencia.

La versión V13.50 tiene la herramienta de programar mensajes en WhatsApp para enviarlos más tarde, o responder de forma automática, y separa tus conversaciones grupales de los chats individuales.

Además cuenta con un botón para activar el modo avión solamente para la aplicación, una característica que su contrincante aún no integra, pero que pronto podría llegar.

¿Cuál es el WhatsApp Plus original?

¿Existe una versión original de WhatsApp Plus?

Hay que destacar que todas las versiones de WhatsApp Plus no son sino el código base de la aplicación original que ha sido modificado para incluir funciones que la empresa propiedad de Facebook no ofrece ni aprueba.

Ya sea que optes por WhatsApp Plus V13.50 o 17.50, ambas utilizan los mismos servidores que la aplicación de mensajería original, por lo que WhatsApp puede detectar que estás usando una edición no autorizada y banear tu cuenta.

