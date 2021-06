Cómo crear una cuenta de Google, acceder o eliminar todos tus datos

Hoy día tener una cuenta de Google es la única manera de tener acceso a un sinfín de servicios y herramientas que el gigante tecnológico ofrece en la web, incluyendo la capacidad de utilizar los teléfonos y tabletas con el sistema operativo Android.

El poder de la información está al alcance de nuestros dedos gracias a la ingeniería de Google, que ha crecido hasta tener presencia en prácticamente todo occidente, exceptuando algunos países donde la libertad de expresión tiene otros significados.

Nuestra vida en pleno siglo XXI definitivamente no sería la misma sin algunas funciones y servicios de la compañía como Google Maps, la herramienta Google Traductor, el portal de videos YouTube, el servicio de almacenamiento en la nube Google Drive o el servicio de videoconferencias grupales Google Meet.

Además de ser gratuitos, los servicios de la compañía son universales y de lo más sencillos de usar, por eso hoy La Verdad Noticias te comparte lo que debes saber sobre tu cuenta y los beneficios de estar registrado en Google.

Cómo crear un cuenta de Google

Obtén acceso a todo Google desde tu cuenta.

Para crear una cuenta de Google lo único que hay que hacer es ir al sitio web de Gmail, seleccionar “Más opciones” y “Crear cuenta”. La página te dará una serie de instrucciones que debes seguir para continuar con el proceso.

Aunque hay algunos servicios de Google para los que no necesitas estar registrado, tener una cuenta te dará beneficios como la creación de un perfil con tus preferencias en YouTube y el historial que da la posibilidad de acceder a tus búsquedas recientes desde tu teléfono.

¿Qué pasa si ya tienes una cuenta y olvidaste la contraseña? Para recuperar tu cuenta ve a la pantalla de inicio de sesión y haz clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” Esto abrirá un nuevo formulario con algunas preguntas para confirmar que no están tratando de hackearte.

La empresa sugiere que no omitas ninguna pregunta, puedes indicar alguna respuesta aproximada a las preguntas que no recuerdes o utilizar variaciones aproximadas a las respuestas que no sepas. También es bueno incluir detalles útiles sobre por qué no puedes acceder a tu cuenta.

Cuando Google te indique que te enviará un correo electrónico para recuperar tu contraseña, revisa la carpeta de spam o la de correo no deseado para ver si recibiste algún mensaje con el asunto “Tu consulta al equipo de Atención al cliente de Google”.

Cómo eliminar mi cuenta de Google

Puedes eliminar los datos recopilados o toda tu cuenta.

Tu cuenta de Google te permite ver la información de tu actividad que se guarda automáticamente en todos los dispositivos donde has iniciado sesión, como las búsquedas que realizas, sitios web que visitas, videos que miras y los lugares a donde vas.

Si ya no quieres que esta información esté disponible, puedes borrar el historial y las cookies desde el navegador Google Chrome, pero Google todavía seguirá guardando esos datos para darte sugerencias personalizadas.

Si quieres eliminar definitivamente tu cuenta:

Ve a myaccount.google.com, que abrirá el administrador de tu cuenta.

Dirígete a Datos y personalización

Haz clic en Borrar un servicio o tu cuenta

Elige Borrar tu cuenta de Google

Vuelve a ingresar tu contraseña

Si así lo decides, puedes descargar una copia de tus datos antes de borrar la cuenta

Haz clic en Borrar cuenta

Ten en cuenta que si elegiste la casilla “Sí, deseo borrar esta cuenta de Google y todos sus datos de forma permanente” desaparecerán todos los videos que subiste a YouTube, tu historial y las fotos que subiste a Google Fotos.

