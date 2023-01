Cómo convertir mis audios de WhatsApp a texto si uso iPhone

WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea por excelencia que hoy en días nos permite comunicarnos de diversas formas, tales como enviarnos mensajes de texto, audios, videos, avatares, stickers, realizando videollamadas grupales, canales de difusión, entre otros.

Sin embargo, a pesar de que los audios suelen ser muy cómodos para las nuevas generaciones, existen momentos en los que simplemente uno no los puede escuchar desde su iPhone, ya sea porque no cuenta con audífonos, porque está en una reunión de trabajo o porque el ambiente en el que se encuentra no permite que pueda escuchar bien.

Si ese es tu caso, no te preocupes, porque aquí en La Verdad Noticias te mostraremos el fascinante truco que te permitirá que conviertas los audios de tu WhatsApp a texto.

Cómo convertir mis audios de WhatsApp a textos desde iPhone

Cómo convertir mis audios de WhatsApp a textos desde iPhone

Si usas un iPhone y quieres convertir los audios de tu WhatsApp a textos, únicamente deberás de seguir con los siguientes pasos:

Ingresa a la App Store.

Busca la aplicación “Voicepop - Turn Voice To Text”.

Descárgala.

Abre tu cuenta de WhatsApp.

Ingresa al chat donde te enviaron el audio que quieres convertir a texto.

Presiona sobre él.

Cuando se te desplieguen varias opciones, elige la que dice “Compartir”

Ahí mismo verás que aparece un nuevo panel, ahora seleccionar “Voicepop”.

Una vez realizado todo lo antes mencionado, verás cómo se te abrirá una ventana flotante con la descripción de la nota de voz que seleccionaste, así es como podrás leer lo que dice el audio que te enviaron.

Te puede interesar: WhatsApp para tablets Android, una nueva realidad

¿Cómo poner el audio normal en WhatsApp?

¿Cómo poner el audio normal en WhatsApp?

Si no estás tan familiarizado con la tecnología y sin querer activaste el 1.5x o el 2x que hace un audio de tu WhatsApp que escuchabas se reproduzca más rápido de lo normal, para poder volver a escucharlo de forma normal, únicamente tendrás que presionar en el indicador de velocidad hasta que vuelva a verse como 1x.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!