Cómo convertir archivos M4A a MP3 desde iTunes

El formato de archivo M4A no es exactamente un nombre familiar, muy por detrás del formato MP3 que es mucho más popular. Sin embargo, eso no significa que sea irrelevante. La tienda iTunes de Apple, una fuerza dominante en la distribución de música digital, ofrece música sin DRM como archivos M4A junto con AAC, por lo que no es imposible que te encuentres con una pista en formato M4A que quieras reproducir en otro lugar que no sea iTunes

Teniendo en cuenta que los dispositivos MP3 y los reproductores multimedia reconocen universalmente los archivos MP3 de prácticamente todas las bandas, pensamos que sería conveniente una guía sobre cómo convertir M4A a MP3. Siga estos pasos para que sus pistas compradas de iTunes M4A estén disponibles como MP3 para una reproducción universal.

Pasos para convertir archivos M4A a MP3

Paso 1: abra la configuración de importación

Haga clic en el elemento del menú Editar y seleccione Preferencias. La pestaña General debe abrirse de manera predeterminada; de lo contrario, haga clic en ella. Luego, haga clic en el botón "Aceptar" Importar configuración.

Paso 2: ajuste la configuración de importación

Haga clic en el menú desplegable a la derecha de Importar usando y seleccione Codificador de MP3.

Tenga en cuenta que también puede ajustar la velocidad de bits a la que se codificarán sus canciones. Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mejor sonarán sus pistas y, por supuesto, cuanto menor sea la velocidad de bits, peor sonará su música.

Y entonces, ¿por qué alguien elegiría velocidades de bits bajas? La razón es simple: cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayor será el archivo. Si bien eso no es un problema tan grande, ya que una vez se le dio el aumento en el espacio de almacenamiento desde que comenzó la codificación, algunas personas poseen dispositivos móviles con espacio limitado y, en algunos casos, cada bit guardado puede ayudar.

Si hay poco espacio, le recomendamos que utilice 128kpbs de codificación, si puede moverlo. Si cree que necesita bajar (o quiere saber cómo las velocidades de bits más bajas cambian la calidad del sonido), haga clic en Personalizar junto a Configuración en la ventana Configuración de importación.

Puede reducir el tamaño del archivo final reduciendo la velocidad de muestreo (kb/s)

Te puede interesar:Las 5 mejores aps de iPhone ara convertir videos de YouTube a MP3

Luego, seleccione la velocidad de bits que desee en el menú desplegable Velocidad de bits estéreo. También puede ajustar otras configuraciones aquí, o volver a los valores predeterminados. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar y luego en Aceptar nuevamente.