Cómo conseguir un buen final en Ghost of Tsushima

El juego es una epopeya samurái que permite a los jugadores explorar la isla de Tsushima, defenderse de los invasores mongoles y sumergirse en el paisaje. Y, como cualquier juego de Sucker Punch, Ghost of Tsushima te permite abordar misiones de diferentes maneras, lo que extiende significativamente la duración del juego, especialmente si quieres descubrir todos sus finales.

Ghost of Tsushima solo tiene dos finales, que sigue siendo el doble en muchos videojuegos de mundo abierto. Sin embargo, este conocimiento podría hacerte repensar tus acciones en el juego si quieres un resultado específico. ¿Temes que confiar en un equipo fantasma deshonroso como los dardos venenosos te dé una mala conclusión? Bueno, no te preocupes: esto es lo que necesitas saber para obtener un buen final de Ghost of Tsushima que enorgullecería a Kurosawa. Cuidado, los spoilers están por delante.

El final de Ghost of Tsushima está determinado por una sola opción

Los finales de Ghost of Tsushima no son tan simples como "buenos" o "malos". Es mucho más preciso etiquetarlos con diferentes sabores de la narración de Kurosawa.

Cerca del final del juego, Jin se reúne con su tío, Lord Shimura. Desafortunadamente, esta reunión está lejos de ser agradable, ya que Lord Shimura explica que el shogun local declaró a Jin fuera de la ley y está exigiendo su cabeza. Siendo un guerrero obligado por el honor, el deber de matar a Jin recae en Lord Shimura. Sin embargo, Jin no va a morir sin luchar, y si gana, se le presentarán dos opciones.

Después de su derrota, Lord Shimura solicita la muerte de un guerrero, y aquí es donde entran en juego los finales "buenos" y "malos". Puedes matar a Lord Shimura, honrándolo a costa de su vida, o perdonarlo y alejarte, renunciando al último honor de Jin. De cualquier manera, cada hombre pierde algo precioso, por lo que es difícil llamar a cualquiera de las terminaciones "buenas".

Si tuvieras que nombrar a uno de los finales de Ghost of Tsushima "bueno", sería la opción "perdónalo" ya que el carácter de Jin se centra en abandonar el honor por el bien de hacer lo correcto. Además, matar a la figura de tu padre suena descabellado, independientemente del honor.