¿Cómo conseguir 3 meses gratuitos de Discord Nitro?.

Discord Nitro es la versión mejorada del servicio de chat Discord, esta versión premium de la aplicación da una serie de ventajas respecto con la versión estándar.

Nitro te ofrece avatares animados y una etiqueta personalizada, 2 Boosts de Servidor y un 30% de descuento en Boosts adicionales, la posibilidad de coleccionar y desarrollar tus propios emojis, insignias para el perfil con las que mostrar tu apoyo, más la capacidad de subida de archivos y, además, video en HD, pantallas compartidas y transmisión a través de Go Live.

Ahora, una nueva ventaja gratuita ha sido lanzada por Epic Games Store, pues ahora podrás adquirir 3 meses de Discord Nitro tan solo con ser miembro del cliente. Más allá de haber rotado su promoción de juego sin coste adicional, que esta ocasión le ha tocado a Control, el gigante tras Fortnite lanza una nueva oferta.

Epic Games Store da 3 meses de Discord Nitro

¿Cómo conseguir 3 meses gratuitosde Discord Nitro?

A través de la Epic Games Store podrás adquirir Discord Nitro completamente gratis por 3 meses, una oferta que únicamente será valida para usuarios nuevos de Nitro, por lo que no podrás acceder a este descuento si previamente ya te has registrado a este servicio premium. Es de mencionar que la suscripción se renueva automáticamente por $9,99 al mes de no cancelarse.

Discord Nitro mejora tu experiencia en la plataforma de comunicación mediante varias ventajas, como boosts de servidores, descuentos e incrementos en el límite de subida. Recibirás estos elementos siempre y cuando estés dado de alta en la membresía.

Así puedes canjear 3 meses de Discord Nitro

Para lograr canjear los 3 meses de Discord Nitro necesitas una cuenta en Epic Games Store. Si no tienes una, puedes hacer tu registro en el siguiente enlace. Deberás rellenar los diferentes campos y elegir si quieres recibir información comercial. Acepta los términos del servicio y sigue los pasos para activar la cuenta.

Posteriormente, tendrás que activar el proceso de verificación en dos pasos. Una vez que tengas acceso, ingresa al enlace de arriba en esta nota y haz válida tu copia de Discord Nitro.

