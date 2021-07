¿Cómo comprar en mercado libre en pagos?

En México es Mercado Libre que vendió 229.4 millones de productos en toda la región, según reportaron en sus resultados financieros del cuarto trimestre del 2020 de dicha empresa, y es que uno de los beneficios que otorga la empresa es que se puede comprar en pagos.

Tan sólo en los primeros cuatro meses de este 2021, la tasa de crecimiento de Mercado Libre México fue de 141%, y en la tasa de crecimiento interanual de los ingresos en moneda local por trimestre tuvo un incremento de 155%.

Por tal motivo, MercadoPago se consolida como una plataforma de pagos de Mercado Libre que es una de las más utilizadas por los usuarios una vez que cuenta con el Programa de Protección al Comprador con el cual tus compras están 100% protegidas.

Mercado Libre acepta compras en pagos.

Algunos productos de Mercado Libre se pueden adquirir en pagos

¿Cómo funciona?

1) Selecciona tu producto

2) Elige tu medio de pago

Tarjeta de Crédito

Tarjeta de Débito

Oxxo

Depósito / Transferencia bancaria

Con estos medios estás protegido por MercadoPago

3) Recibes el producto

La empresa Mercado Libre realiza el envío ; cuando recibas el producto asegúrate de calificar la compra dentro de MercadoLibre

Tu compra 100% protegida

Si no recibiste tu producto intenta contactar al vendedor, si esto no resulta califica la compra como negativa no concretada e inicia un reclamo para aplicar el Programa de Protección al Comprador.

¿Cómo puedo pagar a meses en Mercado Libre?

¿No tienes tarjeta o no quieres usar tu límite? Activa Mercado Crédito y compra hasta en 12 mensualidades fijas en Mercado Libre y sin anualidad. La activación es totalmente gratuita y en línea. Además, no tiene costo por apertura ni anualidad.

Es posible que tengas que confirmar tu número de celular y validar tu identidad.

¡No te tomará más de unos minutos!

¿Cómo pagar mercado libre en el OXXO?

Los usuarios interesados podrán hacer los pagos las 24 horas del día (horario de las tiendas Oxxo), incluso días festivos y no hábiles.

El proceso para hacer pagos en esta vía, es el siguiente:

1. Ingresar a MercadoPago

Mis Operaciones - Pagar Ahora (dentro del portal de Mercado Libre), y elegir como medio de pago a Oxxo.

2. Imprimir el cupón de pago.

3. Acudir con el cupón a cualquier sucursal Oxxo a realizar el pago, mismo que será capturado con el código de barras.

4. MercadoPago enviará un correo de confirmación al cliente y al vendedor, para que sea enviada la mercancía comprada.

5. Una vez que se ha recibido la mercancía, hay que ingresar a MercadoPago- Mis Operaciones y liberar el pago.

¿Cómo puedo comprar en mercado libre sin tarjeta de crédito?

Ingresa al portal. Ingresa a www.mercadolibre.com. Si ya estás inscrito la página se redireccionará al país que has elegido.

Ingresa sesión en MercadoLibre y haz clic en “Ingresa”. Escribe tu correo electrónico o apoyo y tu clave. Luego haz clic en “Continuar”.

Busca tu producto. En la parte superior de la página hay una barra, donde puedes ingresar la palabra clave del producto específico que buscas. Otra opción es navegar por las categorías que ofrece el portal y hacer la búsqueda más amplia.

Las compras a crédito son las de mayor demanda por usuarios de Mercado Libre

Escoge el método de pago con el que vas a pagar por el producto. Dependiendo del vendedor o del producto que quieres, el método de pago puede variar.

Por lo general, tendrás que ajustarte a las opciones propuestas por el vendedor, las cuales debe mostrar a la derecha del símbolo de tarjeta bancaria (a la derecha también de la foto principal).

Para conocer los detalles completos de sus opciones y seleccionar una, haz clic en “Más opciones”.

Al hacer clic te aparecerá una ventana donde encontrarás generalmente dos grandes grupos de opción de pago: “Pagar con MercadoPago” o “Acordar con el vendedor”, los que veremos con más detalle a continuación:

Pagar con MercadoPago: dependiendo de lo determinado por el vendedor, casi siempre verás los siguientes dos subtítulos:

“Otros medios”: además de las tarjetas, hay otros medios con los cuales pagar. Por lo general, se refieren a transferencias bancarias o depósitos de dinero que pueden hacerse en puntos de cobro específicos.

Estos puntos de cobro varían de país a país, por ejemplo, en México pueden hacerse depósitos en Oxxo

Con MercadoPago, podrás hacer tus compras con total tranquilidad tanto en MercadoLibre como en muchas otras tiendas virtuales (no es necesario abrir una cuenta especial para acceder a MercadoPago, porque al abrir tu cuenta regular de MercadoLibre ya tendrás una automáticamente).

¿Cómo es el pago a meses sin intereses en mercado libre?

Con Mercado Crédito compra hasta en 12 mensualidades fijas en Mercado Libre sin anualidad. Compra lo que te gusta en mensualidades fáciles de pagar con Mercado Crédito. Sin bancos ni filas. Crédito Online. 100% seguro a y tu medida. 100% Online

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, puedes pagar todas tus mensualidades desde la sección Mercado Crédito, dentro de Mi cuenta, en Mercado Libre.

Podrás hacerlo con el medio de pago que prefieras:

En OXXO con efectivo.

Por ventanilla bancaria.

Con tarjeta de débito.

Con el dinero en tu cuenta de Mercado Pago.

