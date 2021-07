¿Cómo cerrar sesión en Gmail desde el celular?

Una cuenta de correo electrónico se ha convertido en una de las herramientas más esenciales en el ámbito laboral o escolar durante los últimos años, ya que es uno de los medios de comunicación más utilizados, y si tienes una debes saber todo, incluso cómo cerrar sesión en Gmail.

Seguramente has tenido que abrir tu cuenta en un cibercafé por algún imprevisto, y en más de una ocasión pudiste haber olvidado cerrar tu cuenta, lo que pondría en riesgo tus datos personales, siendo esta una de las razones más importantes por las que debes saber cómo hacerlo.

En los casos más extremos hay que recurrir a opciones como eliminar una cuenta de Gmail, pero si todavía tienes control de la tuya, nunca está de más saber cómo debes cerrar tu sesión, especialmente si compartes un equipo en la oficina y hay varias cuentas activas.

¿Cómo cerrar sesión en Gmail cuando hay varias cuentas?

Puedes cerrar tu sesión sin afectar a otro usuarios

Desde la página principal de Gmail puedes tener la opción de iniciar sesión en varias cuentas utilizando el mismo dispositivo, y para controlarlas puedes hacerlo mediante el apartado de ‘gestionar cuentas’, el cual te permitirá cambiarlas con facilidad pero también cerrar tu sesión sin afectar a las otras activas.

Una cuenta Gmail con datos personales es muy valiosa para mucha gente, por lo que siempre debes de estar pendiente de lo que sucede con ella, y si necesitas realizar una actividad iniciando sesión en un equipo prestado es importante que sepas que puedes cerrar tu sesión individual a través de la opción ‘gestionar cuentas’.

¿Cómo cerrar sesión de Gmail sin cerrar otras cuentas?

Sigue estos pasos para lograr cerrar tu sesión con éxito

Nuevamente, en la opción de ‘gestionar cuentas’, puedes realizar esta actividad sin problemas, ya que aunque incluso aparece una opción más visible que te permite cerrar sesión en todas las cuentas y dispositivos, a través de la gestión de cuentas podrás salir de la tuya sin cerrar la sesión de otros usuarios que estén o hayan usado el mismo equipo.

Esta herramienta es mucho más útil si tienes una cuenta empresarial en Gmail, ya que en la mayoría de las empresas los empleados comparten los equipos, y al cerrar tu sesión proteges tus datos pero al mismo tiempo evitar perjudicar a otros usuarios que tengan sus cuentas activas.

¿Cómo abrir dos cuentas de Gmail en la PC?

Puedes usar dos o más cuentas en una computadora

Para utilizar más de una cuenta de Gmail en el mismo equipo, lo que debes hacer es seleccionar tu imagen de perfil en la página principal de Google, en las opiones verás un boton que te permite agregar otra cuenta, y es aquí donde ingresarás los datos de la nueva cuenta de Gmail en la que deseas iniciar sesión.

Este proceso es similar al de iniciar sesión en Gmail con otra cuenta y de esta manera podrás tener ambas de manera simulltánea, si el equipo es de tu propiedad no tienes nada de qué preocuparte, pero si no, no olvides cómo cerrar sesión en Gmail para mantener seguros tus datos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!