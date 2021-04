¿Cómo cancelar tu suscripción a Spotify Premium?

¿Cómo cancelar Spotify Premium?

Quizá Spotify Premium no es el servicio ideal para ti. Quizá prefieres pasarte al catálogo más extenso de Amazon Music, o quizá simplemente no quieres continuar realizando los pagos necesarios para mantener activa tu cuenta de Spotify. Sea como sea, cancelar Spotify Premium es bastante sencillo de hacer. Vamos a mostrarte cómo hacerlo paso a paso y a comparar Spotify con otros servicios de streaming de música similares.

¿Por qué cancelar Spotify Premium?

Hay varias razones por las que querrías cancelar Spotify Premium. Algunas de ellas son:

No dispone de suficientes canciones. Es cierto que Spotify Premium cuenta con más de 35 millones de canciones en su catálogo, y realmente es una cantidad enorme de música que pone a tu disposición. Sin embargo, servicios como Amazon Music cuentan con hasta 70 millones de canciones, y amplían las posibilidades todavía más. Puestos a pagar lo mismo, parece razonable optar por el servicio que tiene el mejor catálogo.

Es muy caro. Una suscripción a Spotify cuesta en torno a los 10 euros al mes. No parece mucho, pero si a esto le sumamos la cuota de Netflix, la cuota de HBO, la cuota de Disney+, los juegos de Steam... El ocio está pasando a ser realmente caro últimamente, así que en muchas ocasiones tenemos que elegir qué servicios mantener y cuáles cancelar. Sencillamente, no es posible pagarlo todo.

No funciona bien en tu dispositivo. Aunque es poco usual, en algunos casos se da la circunstancia de que Spotify Premium no funciona bien en ciertos dispositivos. Si este es tu caso, no tiene sentido que estés pagando por un servicio que no puedes aprovechar. Si no consigues disfrutar de la música como te gustaría, lo mejor es cancelar el servicio y dedicar tu dinero a otra cosa.

Cómo cancelar Spotify Premium

Para cancelar Spotify Premium simplemente sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en Spotify

Ve a la página web www.spotify.com/account y accede con tu nombre de usuario y contraseña.

2. Elige la opción de Tu Plan

Seguidamente, busca la opción de ‘tu plan’ y, dentro de ella, elige la opción de ‘cambiar plan’.

3. Cancela tu plan

Por último, haz scroll hasta encontrar la opción de ‘Spotify Free’ y haz clic en la opción ‘Cancelar Premium’.

¡Ya está! Cuando hagas esto, Spotify dejará marcado que tu plan debe cancelarse al término del periodo actual de facturación. Esto significa que podrás seguir disfrutando de Spotify Premium hasta que finalice el periodo que ya tenías pagado, y, a partir de ese día, tu plan pasará a ser gratuito nuevamente. Ten en cuenta, sin embargo, que si haces esto volverás a escuchar Spotify con publicidad, a no ser que utilices una versión modificada de Spotify Premium APK para poder seguir disfrutando los servicios premium de Spotify sin pagar nada.

Spotify Premium vs. Amazon Music

Mucha gente está dejando Spotify Premium para pasarse a Amazon Music, ya que la plataforma de Amazon presenta algunas ventajas, aunque también hay que decir que Spotify mantiene la delantera en muchos otros aspectos. Vamos a ver en qué consisten las ventajas de una y otra plataforma.

Ventajas de Spotify frente a Amazon Music

Algoritmo. Spotify cuenta con el mejor algoritmo de búsqueda y recomendación de canciones, sin discusión. Es bastante unánime que los usuarios de Spotify reciben mejores recomendaciones y que Spotify les permite descubrir música que les encanta y que no habrían podido encontrar en ningún otro lugar. La razón de esto va más allá de la simple ingeniería: Spotify lleva muchos más años en el negocio, con lo que cuenta con muchísima más información sobre los gustos de los usuarios. Amazon Prime Music tiene mucho menos recorrido, así que su algoritmo no está tan perfeccionado.

Interfaz. La interfaz de Spotify está ampliamente considerada como la más intuitiva y sencilla de utilizar del mercado. Y, como ocurre con el algoritmo de Spotify, no solo es debido a que los diseñadores de Spotify sepan cómo hacer bien las cosas. Como Spotify entró en el mercado antes que sus competidores, ha podido registrar patentes que impiden que Amazon Music o Deezer imiten su interfaz, por lo que en ocasiones tienen que optar por soluciones extravagantes que no son las más convenientes para los usuarios.

Ventajas de Amazon Music frente a Spotify

Catálogo. Amazon Music es sin duda la plataforma con más canciones en catálogo de todas las que hay disponibles en la actualidad. Cuenta con más de 70 millones de canciones, y su catálogo sigue aumentando día tras día. Esto significa que Amazon Music dispone de más del doble de música que Spotify Premium, y, con el enorme potencial de un gigante como Amazon respaldando esta aplicación, es probable que esta cifra crezca mucho más. Si lo que buscas es el mayor catálogo del mercado, sin duda tu mejor opción es Amazon.

Integración con Alexa. Aunque Spotify también puede integrarse en los dispositivos Echo de Amazon, realmente la aplicación idónea para escuchar música a través de Alexa es sin duda Amazon Music. Además, con Amazon Music también vas a poder comprar álbumes y hacerte con una extensa colección de música en propiedad, que podrás escuchar siempre incluso si cancelas tu suscripción.

Otras alternativas a Spotify Premium

Existen otras alternativas a Spotify Premium mod APK que también pueden interesarte: se trata de Deezer y de Apple Music.

Deezer. Como Spotify, Deezer también es una aplicación que ofrece servicios musicales desde hace bastantes años. Cuenta con una buena calidad de sonido y una oferta musical bastante amplia, aunque no ha sido capaz de crecer como Spotify y actualmente es bastante limitada en comparación con su rival.

Apple Music. Muy pocos usuarios utilizan Apple Music, ya que se trata de uno de los servicios más deficientes de Apple, y se la considera ampliamente un proyecto fallido. De hecho, la gran mayoría de usuarios de iPhone siguen utilizando Spotify Premium.