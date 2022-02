¿Cómo buscar mi iPhone desde una PC?

¿Cómo buscar iPhone desde una PC?

Para buscar mi iPhone desde una PC puedes utilizar la modalidad de ‘dispositivo en un mapa’, solo debes iniciar sesión en iCloud.com/find. O bien, usa la app Encontrar en otro dispositivo Apple que tengas.

Si el iPhone, iPad o iPod touch no aparece en la lista de dispositivos, Encontrar no estaba activada. Sin embargo, todavía puedes proteger tu cuenta si Encontrar no estaba activada en el equipo.

Si deseas conocer los pasos para encontrar un dispositivo iOS perdido, a continuación La Verdad Noticias te comparte las opciones a las que puedes recurrir si el equipo extraviado está apagado o cómo desactivar la opción de buscar en el iPhone.

¿Cómo buscar mi iPhone si está apagado?

Buscar iPhone apagado

Para poder buscar tu celular si está apagado necesitas hacer lo siguiente:

Ir a configuración, tocar tu nombre y después en ‘Encuentra Mi’.

Selecciona “Encuentra mi iPhone”.

Enciende “Encuentra mi iPhone”.

En iOS 15 se ha integrado una nueva opción llamada “Encuentra mi red” que permite encontrar el teléfono aunque no tenga conexión en línea y esté apagado. Asimismo aparece “Enviar última locación” la cual enviará el lugar donde está tu iPhone a tu cuenta de Apple cuando la batería esté a punto de acabarse.

Y listo. No necesitas nada más. Si en un momento tu teléfono llega a perderse, puedes abrir la aplicación Find My en Mac o en otro dispositivo con lo cual se revelará su última locación además de que te dará un mapa e instrucciones para llegar, incluso si se le ha acabado la batería o si ha sido apagado.

Cabe mencionar que los iPhone que se pueden encontrar aunque estén apagados son: iPhone 11, iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 / iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 / iPhone 13 Mini y iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max.

¿Cómo buscar el iPhone de un amigo desde mi iPhone?

Buscar iPhone desde otro dispositivo

Para buscar el iPhone de un amigo puedes usar la app Encontrar desde tu iPhone para localizar el dispositivo perdido, primero debes asegúrate de configurar Encontrar en todos los dispositivos antes de perderlos.

¿Cómo quitar el buscar mi iPhone?

Antes de vender o regalar un iPhone o artículo, asegúrate de desactivar Encontrar en tu dispositivo. Sigue los siguientes pasos, para iPhone, iPad o iPod touch:

Ve a Configuración > [tu nombre] >Encontrar.

Toca Buscar mi [dispositivo], luego desactiva Buscar mi iPhone.

