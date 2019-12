Cómo activar el modo seguro de Android y qué hacer con él

Jelly Bean fue el primer Android en tener arranque en modo seguro, que funciona de forma muy similar a como funciona en Windows, es decir, sólo se cargará lo indispensable para que el sistema operativo pueda arrancar con la finalidad de poder detectar algún problema con las aplicaciones o programas que pudiera haber en tu equipo.

Esta forma de arranque dentro de Android es muy útil para poder realizar diagnósticos, y encontrar problemas sin la necesidad de tener que formatear el dispositivo y eliminar toda la información contenida, por eso hacer uso de esta herramienta es de los primeros pasos a realizar en cuanto se detecta algún posible fallo.

Esquina inferior izquierda indicando el modo seguro

El modo seguro solamente cargará el sistema operativo y las aplicaciones que vienen instaladas por defecto, todas las aplicaciones instaladas posteriormente no se cargarán en este modo de arranque, dependiendo de la versión de Android y la capa de personalización podrían aparecer las apps no disponibles en gris o simplemente no aparecer.

Para reconocer que Android arrancó en modo seguro, veremos en la esquina inferior izquierda de la pantalla un mensaje que dice ‘Modo Seguro’ que se mantiene sin importar si estamos o no en una app, este es un modo temporal, por lo que no hay que preocuparse por las apps que aparecen como no disponibles o no aparezcan.

Android en modo seguro

En algunas ocasiones, lo widgets o mini apps que ponemos en nuestras pantallas de Android, llegan a desaparecer o a desconfigurarse al entrar en modo seguro, por lo que es recomendable hacer una captura de pantalla para recordar la ubicación y/o la configuración.

Arrancar el dispositivo en modo seguro es muy sencillo y ayudará a localizar problemas

El uso principal del modo seguro en Android es la de poder diagnosticar y tratar de solucionar algún error ocasionado por una configuración inadecuada o por un conflicto causado por una app instalada por el mismo usuario. Si todo funciona como debe en el modo seguro, no es un problema del dispositivo, y muy probablemente se trate de alguna app instalada recientemente.

Para arrancar Android en modo seguro podemos hacerlo desde el dispositivo encendido pulsando y manteniendo el botón de encendido hasta que aparezcan las opciones de apagado, pulsamos y mantenemos pulsada la opción que dice apagado, entonces aparecerá una alerta que solicita se confirme si se quiere reiniciar el dispositivo en modo seguro.

Pasos para iniciar en modo seguro

En caso de que el dispositivo esté apagado, habrá que mantener pulsado el botón de encendido, al mismo tiempo que se mantiene pulsado el botón de bajar volumen hasta que finalice la animación de inicio y arranque Android en modo seguro.

En algunas marcas como es el caso de Huawei, se debe hacer desde el dispositivo apagado, pero en vez de la tecla de bajar volumen se utiliza la de subir volumen hasta que aparezca un menú que incluye el arranque en modo seguro

Iniciar en modo seguro para Huawei

.

Para salir del modo seguro de Android sólo hay que reiniciar el dispositivo, mantenemos pulsado el botón de encendido hasta que nos dé la opción de reiniciar, la pulsamos y en cuanto arranque, será en modo normal.

