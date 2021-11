¿Cómo activar el botón para crear Stickers en WhatsApp Web?

La aplicación de mensajería ha incorporado una nueva función que permite a los usuarios crear sus propios stickers personalizados dentro de WhatsApp Web. La función actualmente está disponible para versión web y se enviará a la aplicación WhatsApp Desktop en las próximas semanas, por eso en La Verdad Noticias te revelamos cómo activar el botón para crear los stickers.

La función fue lanzada por la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta el miércoles 24 de noviembre. Con la nueva función, los usuarios no tienen que descargar stickers de terceros y pueden crear los suyos.

Sí aún no te aparece el botón para crear tus propios stickers desde Whats, no te preocupes, pues es bastante sencillo colocarlo y aquí te revelamos cómo hacerlo

¿Cómo habilitar el botón para crear stickers?

Esta función solo está disponible para la versión web

Para habilitar el botón y crear infinidad de stickers a tu gustos desde la apliicación web, solo debes realizar los siguientes pasos.

Actualiza tu aplicación para tener la última versión de WhatsApp

Si tienes abierta sesión en la versión web, cierrala.

Una vez actualizada tu app, vuelve a escanear el código QR para vincular tu cuenta.

Listo, ya deberá aparecer el botón para crear stickers. Si esto no ocurre intenta iniciar sesión en otro navegador. Si recientemente has actualizado la aplicación móvil, espera 24 horas y vuelve a ingresar a la plataforma, así ya no tendrás que descargar stickers para la versión web.

Cómo hacer Stickers en WhatsApp web

Ya puedes crear tus propios stickers

Para crear tus propios stickers, los usuarios deben seguir los pasos dados:

Abra WhatsApp, luego abra cualquier chat

Haga clic en adjuntar (icono de clip)

Seleccione Pegatinas

Sube una foto y crea tu propia pegatina con una variedad de opciones de texto y efectos

Haz clic en el botón Enviar cuando hayas terminado

La aplicación de WhatsApp Web ya ha brindado herramientas como la capacidad de garabatear, agregar texto, recortar y agregar emojis a los stickers personalizados que crearán los usuarios, pero no se sabe cuándo se implementarán estas funciones para la aplicación móvil.