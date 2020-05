Cómo acceder desde el móvil a tus últimas cinco búsquedas en Google

Seguro te ha pasado que encuentras alguna información que te interesa especialmente y que, al enviarla a otras personas, tienes que recordar dónde la has visto para compartirla pero no había manera de hacerlo. Ni aun recurriendo a esa búsqueda en Google que, por desgracia, ya no recuerdas cuál era.

En este apartado se facilitarán esas lagunas de memoria, los de Mountain view han pensado que sería buena idea guardar nuestras últimas cinco búsquedas para volver a ellas si fuera necesario. De tal forma que no tengamos que esforzarnos por recordar esas palabras clave que utilizamos. De esta función, debes tener instalada en nuestro smartphone la release 83.0.4103.88 de Chrome para iOS o la 81.0.4044.138 de Android.

Acceder desde el móvil a tus últimos búsquedas

Por su parte, para los móviles como Android ya tenía esta función activa desde hace unos días, ha sido hace escasas horas cuando la App Store de iOS ha recibido esta función que nos permite ese recordatorio de las últimas cinco búsquedas en la plataforma. Ahora bien, para acceder a ellas hay que seguir unos sencillos pasos dentro de vuestro smartphone.

Lo primero es abrir Google Chrome y pulsar en el botón que tenéis abajo (en iOS) o arriba (en Android) que nos indicará cuántas ventanas tienes abiertas. Se trata del cuadrado con un número dentro. Una vez que accedes a la siguiente pantalla, tienes que pulsar en el "+" que aparece en el interface del navegador para abrir una nueva.

Google y sus nuevas funciones

Cuando se abra, se llevará directamente a la home del buscador de los de Mountain View, con todas las recomendaciones y feed de últimas noticias del coronavirus y otros sites disponibles. A continuación tienes que tocar en la barra de direcciones, o en la caja del buscador de Google, para que aparezcan esas últimas cinco búsquedas que deber haber hecho anteriormente, por si quieres volver a utilizar alguna de ellas.