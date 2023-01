Cómo acceder al WiFi de la casa de tu amigo sin tener que pedirle la clave

Navegar con WiFi es una de las más grandes maravillas tecnológicas de hoy en día, sobre todo porque es así como dejamos de consumir de los datos de nuestro celular.

Sin embargo, ingresar una contraseña compleja es una tarea tediosa, especialmente cuando tienes que buscar el router y teclear cada carácter cuidadosamente. Lo que se complica más si la casa en la que te encuentras no es en realidad la tuya, sino la de un amigo.

Por suerte, aquí en La Verdad Noticias te mostraremos el truco para que puedas acceder al WiFi de tus amigos sin que les tengas que pedir la clave o teclearla. ¿Estás listo para conocerlo?

Cómo acceder al WiFi de amigo sin pedirle la clave

Antes que nada, debes de saber que no te estamos sugiriendo robarte el WiFi de tu amigo, simplemente te estamos dando a conocer una forma en la que podrás entrar a su red sin una clave. ¿Cómo es eso posible?

Fácil, que no tengas que teclear una clave, no quiere decir que no puedas usar un código QR para conectarte directamente al WiFi de la casa en la que estás y de la que quieres usar internet. Simplemente, pídele el internet a tu amigo y dile que siga los siguientes pasos en su celular:

Ajustes.

WiFi.

Pulsar sobre la red.

Compartir.

Ahí mismo se mostrará un código QR de la WiFi.

Ahora, tú tendrás que seguir el proceso. Deberás de irte a ajustes, WiFi, en el apartado de Añadir, encontrarás un cuadrado, selecciónale y finalmente escanea el código QR del WiFi de tu amigo. ¿Ves cómo es más fácil de lo que parece? Igual podrás usar este truco cuando recibas visitas y quieras compartirles tu internet.

¿Qué significa WiFi?

WiFi es un acrónimo de Wireless Fidelity, que significa "fidelidad inalámbrica". Es una tecnología que permite a los dispositivos electrónicos, como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas, conectarse a Internet o a una red de área local sin necesidad de cables físicos.

