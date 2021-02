¿Cómo VENDER en SHEIN? ¡Aquí te damos 7 increíbles consejos!

SHEIN es una tienda en línea que se encuentra en más de 200 países y por ello muchas personas han decidido iniciar su negocio vendiendo prendas de dicha compañía y en La Verdad Noticias te damos consejos de como iniciar tu propio negocio.

El 2020 nos trajo muy malas noticias desde que comenzó, una triste noticia tras otra sin embargo, también nos ha demostrado que podemos seguir avanzando e incluso volvernos emprendedores, esto ocurrió con la popular marca SHEIN quien se ha vuelto una de las más consumidas en todo México.

Son varios puntos los que debe tomar en cuenta, aunque la empresa no es nueva en nuestro país no tiene mucho tiempo que comenzó a propagarse, por lo que muchas personas han aprovechado los bajos precios y muy buena calidad para comenzar su propio negocio, son varios puntos los que debes tomar en cuenta que te ayudarán en un futuro tener solvencia económica.

Cientos de personas decidieron comenzar a utilizar a SHEIN como exclusivos proveedores, aprovechando las ventas rápidas y los productos que en su mayoría son de muy buena calidad.

Enseguida te mostramos 7 consejos para que puedas aprender a cómo crear tu propio negocio y tengas oportunidad de crecer monetariamente.

SHEIN es una tienda en línea exitosa a nivel mundial

Facilidades de SHEIN

Deberás aprovechar todas las facilidades y promociones que te ofrece SHEIN, generalmente son tres:

Cupones

Envío gratis

Puntos

Con cada uno de ellos se te facilitarán tus compras, con los cupones de descuentos al comprar cierta cantidad de dinero te se descontará un porcentaje, podrás ahorrarte lo del envío siempre y cuando compres el mínimo que solicitan.

También podrás utilizar los puntos para que tus compras salgan mucho más económicas, estos los adquieres comprando y participando en algunas actividades de la página de SHEIN.

¿Cuánto quieres ganar?

Otro consejo es que establezcas un porcentaje de venta, lo que quieras ganar en cada producto que vendas.

No existe un porcentaje establecido de ganancia ese tu lo pones a consideración sin embargo es importante que no sea muy alto para que a que tus clientes no se les dificulte pagarte y no puedas tener problemas por ese lado, por lo que es recomendable que sea algo considerado.

Inversión

Es importante sabe que en cualquier negocio que tú tengas o vayas a emprender, debe saber que siempre tienes que invertir algo para comenzar a vender, es recomendable que establezcas una cantidad de inversión en un principio teniendo como objetivo la recuperación de este dinero con cada una de las ventas que realices.

Define tu mercado

Por si no lo sabías en SHEIN encuentras más que ropa de dama, también tienes la oportunidad de adquirir ropa para caballeros, niños, bisutería y calzado.

En cuanto a la ropa existe una gran gama y estilos por lo que tendrás que saber a qué tipo de mercado van dirigido, qué tipo de clientes son los que tendrás para que sepas los productos que comenzarás a adquirir.

El pago

De las cosas más importantes que tendrás que determinar antes de iniciar tu negocio es saber cómo te estarán pagando tus clientes.

Es importante saber que entre más facilidades les des podrás tener mayores ventas, aunque existe la posibilidad de que tarden en hacerlo, es tu decisión propia, muchas personas que invierten en SHEIN solicitan un anticipo y le dan la opción a sus clientes de dar de dos a tres pagos.

Claro que también tiene mucho que ver con los clientes que tengas, hay a quienes se les facilita pagar de contado y a otras personas en pagos, sin embargo tu debes establecer un punto que a ti se te facilite invertir sin perder.

Promocionarte

Para que tus futuros clientes sepan que estás incursionando en el mundo de la moda, es importante la parte de la mercadotecnia y publicidad, en el caso de que carezcas de ella puedes comenzar a promocionarse en tus redes sociales.

Si te es posible tener una página exclusiva para tus ventas mucho mejor, así le dedicamos el 100% del contenido a tus propias ventas.

Registro ante el SAT

Muchas personas se espantan al escuchar la palabra SAT (Servicio de Administración Tributaria) pero, si deseas comenzar a crecer aún más en tu negocio en el caso de que así sea tendrás que hacerlo.

Esto porque en el caso de que comiences a tener ventas por más de quince mil pesos, las propias instituciones bancarias comienzan a detectar estos ingresos, si no estás registrada el SAT te enviará una carta en donde te exhorta (te hará una "invitación") para que te regularicen.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en TikTok para mantente informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!