Cómo Facebook maneja la desinformación sobre el cambio climático

A medida que el COVID-19 se extendió por todo el mundo a principios de este año, Facebook entró en acción para combatir la desinformación potencialmente peligrosa en su sitio. La compañía etiquetó y suprimió el contenido engañoso, eliminó la desinformación y dirigió a los usuarios a fuentes de buena reputación, incluido el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Esta acción rápida contrasta con la postura de Facebook sobre otro peligro divisivo y complejo: el cambio climático. Esto se debe a que, según las pautas de la compañía, el contenido climático se puede clasificar como opinión y, por lo tanto, exento de los procedimientos de verificación de hechos.

La política permitiría que la ciencia revisada por pares puede agruparse en la misma categoría que las declaraciones de la industria e incluso la desinformación descarada. En septiembre, por ejemplo, la Coalición de CO2, un grupo sin fines de lucro que defiende el aumento de las emisiones de carbono como algo bueno para el planeta, anuló con éxito una verificación de hechos cuando Facebook calificó silenciosamente su publicación como "opinión".

A la luz del reciente boicot publicitario contra Facebook y la auditoría independiente hecha pública este mes que criticó la plataforma para permitir que prosperen los discursos de odio y la desinformación, Chicago Tribune habló con la compañía y varios expertos externos sobre su posición sobre la desinformación climática y esto es lo que dijeron.

Las reglas de Facebook

Todo el contenido de opinión en la plataforma, incluidos los artículos de opinión o publicaciones que expresan los puntos de vista o las agendas de políticos, empresas y organizaciones no gubernamentales, está exento de verificación de hechos. Esta política ha estado vigente desde 2016, dijo Andy Stone, director de comunicaciones de políticas de Facebook.

¿Quién verifica los hechos en Facebook?

Facebook en sí no verifica el contenido. En cambio, contrata al menos 50 organizaciones independientes que tienen acceso a publicaciones marcadas como desinformación potencial por Facebook o usuarios.

Uno de los verificadores de datos sobre el cambio climático de la plataforma es Climate Feedback, una organización que recluta expertos en la materia para analizar publicaciones. El proceso puede llevar semanas para un solo artículo.

Según Scott Johnson, editor científico de Climate Feedback, los verificadores de hechos también pueden analizar publicaciones que aún no han sido marcadas o clasificadas por Facebook.

Después de una revisión, la compañía de verificación de hechos puede aplicar una de las ocho advertencias de contenido a la publicación. Las etiquetas incluyen "Titular falso", "Engaño" y "Falso". Cuando el contenido se etiqueta como falso o parcialmente falso, los usuarios reciben una advertencia emergente sobre el contenido si hacen clic para compartirlo. Las publicaciones falsas también se clasifican para aparecer más bajas en las noticias.

¿Qué cuenta como opinión en Facebook?

Decidir qué es una opinión se encuentra a discreción de Facebook, no de los verificadores de contenido.

En agosto, esa política atrajo la atención cuando la Coalición de CO2 compartió un artículo de opinión del Washington Examiner que cuestionaba la precisión de los modelos de cambio climático. Climate Feedback etiquetó la publicación como "falsa".

La Coalición de CO2 apeló la decisión y, según Climate Feedback, Facebook respondió informando a los verificadores de hechos que la publicación tenía contenido de opinión y, por lo tanto, estaba exenta de escrutinio por parte de verificadores de hechos externos.

Johnson sentenció que colocar declaraciones que sean verificablemente falsas en una sección de opinión no debería otorgar inmunidad de verificación de hechos. Sobre todo en estos casos en donde, según Climate Feedback, los artículos de opinión escogieron hechos y los compilaron de manera deliberadamente engañosa.

John Podesta, asesor del presidente Barack Obama que coordinó la política climática de la administración, calificó la política de opinión de Facebook como "un vacío legal por el que puede conducir un camión Mack".

Los esfuerzos de Facebook para limitar el contenido falso es insuficiente en algunos temas.

¿Libertad de expresión en Facebook?

Según Stone, Facebook está más preocupado por marcar o eliminar contenido que representa una amenaza inmediata para la salud y la seguridad humana, incluida la información errónea sobre el coronavirus o el discurso de odio que incita a la violencia. El contenido del cambio climático, dijo, no cae dentro de esa categoría.

Stone dijo que la publicación The Washington Examiner, publicada originalmente como un artículo de opinión, estaba claramente alineada con la definición de contenido de opinión de Facebook y agregó que los verificadores de hechos deberían haber sido conscientes de esa clasificación.

Podesta afirmó que la política equivale a una escapatoria para la desinformación. Dijo que algunos artículos de opinión están "llenos de mentiras fácticas" y agregó que "No nos oponemos a que las personas tengan opiniones".

"Nos oponemos a la difusión de desinformación y mentiras bajo la tapa de la opinión".

Andrew Dessler, profesor de ciencias atmosféricas en Texas A&M que ayudó a verificar los datos del artículo del Examinador de Washington, estuvo de acuerdo. Dijo que apoya el debate sobre cuestiones de política, como la cantidad de emisiones de carbono que deberían reducirse, pero no sobre las décadas de investigación revisada por pares que han establecido hechos científicos sobre el cambio climático. "No están en debate", dijo Dessler. "No la opinión de todos es igual en eso".

Cuando se presiona a Facebook para combatir la desinformación, a menudo señala su política de proteger la libertad de expresión y la libertad de opinión. En mayo, el fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, le dijo a Fox News que la plataforma no debería convertirse en el "árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea".

Los analistas señalan, sin embargo, que no todos los discursos son iguales en Facebook. Algunas publicaciones, a menudo seleccionadas por algoritmos porque son controvertidas o tienen un alto compromiso, pueden promoverse para llegar a millones de personas. Ese turbocompresor selectivo les da mucho más alcance y poder que otras publicaciones o conversaciones habladas en, por ejemplo, una cena con amigos.

Emily Bell, directora del Tow Center de la Universidad de Columbia, que estudia periodismo digital y plataformas, señaló que desde las últimas elecciones, la lucha de Facebook contra la desinformación ha sido central en sus temas de conversación.

Se ha creado una plataforma, que en realidad ayuda a acelerar la difusión de información errónea porque reacciona positivamente a la indignación y a las cosas que la gente quiere compartir, dijo, incluyendo información demasiado buena o mala para ser verdad.

MArk Zuckerberg ha hecho declaraciones polémicas sobre la postura de Facebook.

Mark Zuckerberg ha dicho una y otra vez cosas como "Creemos que todos deberían tener una voz". Suena genial, dijo Bell, pero en la práctica, sabemos lo que significa dejar que todos tengan voz. Significa que no discrimina a los malos actores que son potencias extranjeras. No se detiene a los matones y las personas que buscan avergonzar y acosar a otras personas.

Facebook dijo en un comunicado que ha triplicado la cantidad de personal que trabaja en temas de seguridad desde 2016. Stone señaló que la compañía produce informes trimestrales disponibles al público que describen cuánto contenido viola las políticas que elimina.

Stone respondió a este artículo a través de un comunicado señalando que cuando alguien publica contenido basado en hechos falsos, incluso si es un artículo de opinión o editorial, aún es elegible para la verificación de hechos. También explicó que se encuentran trabajando para aclarar esto en sus pautas para que los verificadores de datos puedan usar su juicio para determinar si es un intento de enmascarar información falsa bajo la apariencia de una opinión.