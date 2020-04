Como Borrar o desactivar una cuenta de Facebook ¡Aquí te decimos!

Para aquellos usuarios que definitivamente eso de estar en Facebook no es lo suyo, o que ya les aburrió la aplicación o peor aun si tienes una decepción amorosa y no quieres ver nada de esa persona y quieres darle definitivamente de baja a tu cuenta de Facebook, aquí te damos los pasos sencillos para que lo puedas hacer

Para desactivar tu cuenta de Facebook,es totalmente fácil, ya que hará que no aparezcas en la búsqueda con tu nombre y que no estes en la lista de tus seres cercanos, además que no podrás ni navegar, nadie más podrá ver tu perfil y es posible que algunos grupos puedan ver tu cuenta:

Desactivar cuentas de Facebook

Haz clic en el icono de la flecha hacia abajo, en la parte superior derecha de cualquier página de Facebook.

Selecciona Configuración.

Haz clic en General en la columna izquierda.

Haz clic en Administrar cuenta, luego en Desactivar tu cuenta y sigue las instrucciones para confirmar la desactivación

Pero si quieres llegar al extremo y que esa cuenta quede sepultada por completo en donde ya no podrás ver tu cuenta, tu perfil, tus fotos, tus publicaciones, tus videos y todo lo que hayas agregado se eliminará definitivamente. No podrás recuperar lo que hayas agregado. Además ya no podrás usar Facebook Messenger, ni usar el inicio de sesión con Facebook en otras aplicaciones en las que te hayas registrado con tu cuenta de Facebook, como Spotify o Pinterest, entre otras cosas.

Eliminar cuentas de Facebook

Asimismo la red social demuestra de nuevo cómo hacer que el usuario se lo piense, ya que al solicitar la eliminación, FB nos da 30 días, un mes entero para pensarnos si de verdad queremos irnos de su red. Cuanto más tiempo tengas para pensarte si cancelar o no definitivamente la cuenta, más opciones hay sin duda a que vuelvas y no la elimines.

TE PUEDE INTERESAR: Call of Duty Mobile presenta torneo para ganar millones en premios