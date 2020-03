Coloca el botón home de tu iPhone donde quieras dentro de la pantalla

Después de varios años, el iPhone ha ido prescindiendo de diferentes elementos, unos de los más recientes han sido el jack de 3.5 mm, el Touch ID y por desgracia, el botón de Home, Apple ha decidido que el futuro del iPhone no tiene botones, lo que nos hace preguntar si los de bloqueo y volumen también desaparecerán eventualmente.

Assistive Touch

Sin embargo desde algunas versiones anteriores de iOS, existe la posibilidad de activar un botón virtual de Home, por lo que no sólo se trata de nostalgia para los que no se acostumbran a vivir sin él, también es para todos aquellos que han sufrido fallas en el botón de su iPhone, y es normal que en algún momento el botón pierda sensibilidad o simplemente ya no funcione por el desgaste.

Botón en pantalla

La forma de obtener este botón virtual de Home en los iPhone es muy sencilla y sólo requiere de unos cuantos toques para poder tener de vuelta toda la funcionalidad que el botón físico nos ofrecía con excepción del Touch ID.

El botón virtual de Home se llama Assistive Touch y se puede activar en iPhone, iPad y algunos modelos de iPod Touch y se hace desde el menú de ajustes, donde seleccionaremos la palabra ‘Accesibilidad’, dentro de esta opción vamos a buscar el apartado que diga ‘Tocar’, e inmediatamente podremos visualizar la opción llamada ‘Assistive Touch’, la cual debemos activar por medio del switch deslizante ubicado en la parte derecha, el cual quedará activo cuando el círculo se encuentre del lado derecho y la barra esté en color verde

Configurar Assistive Touch

De esta forma podremos visualizar un botón que aparecerá en la pantalla de nuestro iPhone, mismo que podremos desplazar a cualquier zona de la pantalla, pero no sólo funciona para volver a la pantalla principal, ya que si pulsamos, tendremos acceso a distintas posibilidades, algunas que incluso podremos configurar.