Collection of SaGa: Final Fantasy Legend para Switch se estrena en diciembre

Square Enix y Nintendo anunciaron durante el Direct Mini que a partir del 15 de diciembre Collection of SaGa: Final Fantasy Legend estará disponible para el Nintendo Switch, este título recopila tres de los más grandes clásicos RPG de la subsaga Final Fantasy Legends, la cual tendrá un precio de 19.99 €, algo así como $522 pesos mexicanos.

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend incluye los juegos de The Final Fantasy Legend, el cual se lanzó al mercado japonés como Makai Toushi SaGa; Final Fantasy Legend II conocido en Japón como SaGa 2: Hihou Densetsu y Final Fantasy Legend III con título japonés de SaGa 3: Jikuu no Hasha.

Durante el Direct Mini se mostró el tráiler de la colección en la que se aprecia cómo se verán los juegos para adaptarse al Nintendo Switch, en el vídeo se ven los tres juegos incluidos en Collection of SaGa: Final Fantasy Legend con una pantalla virtual que rodea los juegos originales y alrededor se encuentran los botones para jugar.

SaGa: Final Fantasy Legend para Nintendo Switch

Los tres títulos no sólo son reediciones para Nintendo Switch, también han sido modificados para integrar nuevas funciones que son comunes en las recopilaciones, es decir, se contará con un modo turbo, así como opciones para ajustar la pantalla, compatibilidad con modo portátil, modo tableta y TV, además de la posibilidad de poder jugar con la consola en posición vertical para obtener la experiencia completa de los juegos originales.

Por desgracia, esta compilación llegará a los mercados occidentales sólo en formato digital, mientras que para el oriente, Square Enix lanzará una edición especial a la que se ha denominado ‘SaGa 30th Anniversary BOX’, la cual incluye un código de descarga de Collection of SaGa: Final Fantasy Legend, además de un cómic llamado ‘SaGa: Re-imagining Stories’, un CD de la música original de los tres juegos de la serie interpretada en piano y un set de medallas.