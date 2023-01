Colaphone, supuesto smartphone de Coca-Cola que competirá con Xiaomi

Filtraciones en una cuenta de Twitter apuntan a que la marca de refresco Coca-Cola está trabajando en el ColaPhone, un smartphone con Android. No sería la primera vez una marca comercial de este tipo lanza un móvil bajo su marca, pero es algo que no vemos desde hace años.

Una serie de imágenes e información, se han filtrado revelando detalles del supuesto móvil Android de Coca-Cola. Lo mejor de todo es que será un móvil competitivo frente a dispositivos como Xiaomi o POCO.

En el pasado Pepsi lanzó un smartphone, KFC colaboró para lanzar una versión de un móvil al mercado, Samsung ha colaborado muchas veces con Marvel, y muchos otros ejemplos. Ahora es el turno de Coca-Cola.

ColaPhone, smartphone con diseño curioso

El diseño no miente, es un teléfono de Coca-Cola.

La Verdad Noticias te comparte que las imágenes filtradas no dejan ofrecen mucho. A pesar de que no se ha revelado la compañía detrás del proyecto, el diseño no miente. El smartphone mostrado sería un realme 10 Pro 5G.

Este dispositivo es de gama media y cuenta con unas características bastante interesantes. Es decir, no será un dispositivo que sirva de material promocional con unas características algo mediocres.

El diseño del ColaPhone no deja ver la marca real, por lo que parece un dispositivo fabricado por Coca-Cola. A la vista es bastante curioso, así que habrá que descubrir cuál es la intención de la compañía en su nueva incursión en el mundo de la tecnología. Se habla que sería un dispositivo exclusivamente creado para el mercado indio.

ColaPhone, ¿Será un realme 10 Pro 5G?

Las imágenes se filtraron en una cuenta de Twitter.

Las características del teléfono no son un misterio, pues el realme 10 Pro 5G destaca su procesador Snapdragon 695 o su cámara de 108 MP. Es un dispositivo que perfectamente podrá rivalizar con los POCO, Redmi o Xiaomi que se han lanzado últimamente.

Ahora sólo queda preguntarse: cuánto costará, dónde se venderá y cuántas unidades habrá disponibles en el mercado. En caso de estar interesado, mantente muy atento a su posible lanzamiento, el cual, no debería tardar mucho en anunciarse.

