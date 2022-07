Cohete dañado de SpaceX retrasa la próxima misión de astronautas de la NASA

Cohete dañado de aeroespacial de Elon Musk retrasa la próxima misión de astronautas de la NASA

El lanzamiento de la misión SpaceX Crew-5 de la NASA a la Estación Espacial Internacional se retrasó casi un mes debido a que un propulsor Falcon 9 se dañó durante el transporte.

La misión Crew-5, la quinta del Programa de tripulación comercial de la NASA, ahora se lanzará no antes del 29 de septiembre.

Se suponía que el lanzamiento despegaría a principios de septiembre, lo que significa que la misión se ha retrasado casi un mes. El cronograma revisado permitirá a SpaceX "completar el procesamiento de hardware", según un comunicado de la NASA.

SpaceX está en medio de la preparación de un propulsor Falcon 9 para su viaje inaugural, pero un contratiempo en el camino resultó en un trabajo adicional y el cambio de programación, como explicó la NASA:

SpaceX está retirando y reemplazando la interetapa del cohete y parte de la instrumentación a bordo después de que el hardware se dañara durante el transporte desde la fábrica de producción de SpaceX en Hawthorne, California, hasta las instalaciones de prueba McGregor de la compañía en Texas para la prueba de etapa.

La misión de astronautas de la NASA a la EEI ha sido pospuesta.

Los equipos de SpaceX completaron, y los equipos de la NASA revisaron, análisis de carga, impacto y estructurales, junto con inspecciones detalladas y de rayos X, para verificar que el daño se aisló en la etapa intermedia y asegurar la integridad del resto del propulsor.

Entonces, eso no suena como un gran problema. Dicho esto, no está claro cuándo ocurrió el daño o qué sucedió durante el transporte que causó que el propulsor no volado se dañara.

Tras el reemplazo del hardware dañado, el propulsor se someterá a más pruebas antes de la certificación de vuelo.

NASA certifica cohete de SpaceX para viajes a la EEI

El confiable y reutilizable cohete Falcon 9 de SpaceX es el primer y único cohete comercial certificado para transportar astronautas de la NASA a la EEI.

El lanzamiento retrasado significa que la misión Soyuz MS-22 tripulada de Rusia, actualmente programada para lanzarse el 21 de septiembre, llegará a la EEI antes que Crew-5.

La cápsula llevará a los cosmonautas de Roscosmos Sergey Prokopyev y Dmitry Petelin y al astronauta de la NASA Frank Rubio al laboratorio orbital.

Soyuz MS-21 luego devolverá a los cosmonautas Oleg Artemyev, Sergey Korsakov y Denis Matveev a la superficie.

Crew-5 está formado por los astronautas de la NASA Nicole Mann y Josh Cassada, Koichi Wakata de JAXA y la cosmonauta de Roscosmos Anna Kikina. Rubio y Kikina son parte de un reciente acuerdo de intercambio de asientos entre la NASA y Roscosmos.

Kikina hará historia al convertirse en la primera cosmonauta rusa en viajar a bordo de un Crew Dragon de SpaceX. Viajará a bordo del Endurance, un Crew Dragon que voló anteriormente durante la misión Crew-3 del 11 de noviembre de 2021 al 6 de mayo de 2022.

Endurance se encuentra actualmente en proceso de renovación en las instalaciones de procesamiento de SpaceX en Cabo Cañaveral, Florida.

Los equipos están instalando nuevos componentes, incluidos el escudo térmico, los paracaídas y los paneles de las cápsulas. Crew-5 será único en el sentido de que será la primera misión en la que los cuatro propulsores Draco del mamparo delantero se reutilizarán para una misión de la NASA.

Los motores Draco permiten reorientar a Crew Dragon y realizar ajustes de altitud mientras la nave espacial se encuentra en órbita terrestre baja.

Una vez que se realicen las renovaciones, SpaceX enviará el Endurance al hangar de la compañía en el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

La cápsula se acoplará al cohete Falcon 9 y luego se desplegará para pruebas integradas de fuego estático antes del lanzamiento programado.

