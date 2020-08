CoD: Temporada 5 sería la última para Modern Warfare y Warzone antes de Cold War

Call of Duty: Modern Warfare presentará la Temporada 5 en algún momento de esta semana. Muchos están sugiriendo que el martes 4 de agosto será el último día de la temporada 4, lo cual tiene sentido ya que Call of Duty tradicionalmente lanza una actualización los miércoles por la mañana.

Entonces, con la Temporada 5, los jugadores deberían poder tener en sus manos el nuevo contenido el miércoles 5 de agosto. Sin embargo, según una nueva filtración, esta podría ser la última vez que llegue una actualización a Modern Warfare o Warzone. Según los informes, no se menciona una temporada 6 en los archivos del juego.

¿El final de Modern Warfare y Warzone?

Una temporada estándar para Modern Warfare y Warzone ha sido tradicionalmente de alrededor de dos meses. Por supuesto, con la pandemia de COVID-19 y otros asuntos en el mundo, las fechas se han ampliado un poco. No obstante, las temporadas aún duran cerca de 60 días.

Si la temporada 5 comenzara el 5 de agosto, esto significaría la nueva temporada estaría llegando a principios de octubre. Si bien no sabemos la fecha exacta de lanzamiento del próximo título de Call of Duty, que se rumorea que es "Black Ops: Cold War", este debería lanzarse a fines de octubre o principios de noviembre.

De manera extraoficial, algunos aseguran próximo título de Call of Duty será Black Ops: Cold War

Dicho esto, parece que Activision se contenta con dejar que la actual temporada entre en la nueva entrada de la serie. Además de que los mineros de datos no han podido encontrar referencias a una sexta temporada en los archivos del juego, un socio de Call of Duty coreano-canadiense dice que los desarrolladores de Infinity Ward no están contemplando ningún contenido nuevo posterior a la quinta.

��Rumor (vía @TheMW2Ghost)

Recibió un informe de un socio de Call of Duty coreano-canadiense, diciendo que la temporada 5 será la última temporada de Modern Warfare.



Esto podría tener sentido ya que en 2021 IW tiene que sacar otro Call of Duty. pic.twitter.com/bS3cw9leJV — Call of Duty Info (@InfoCoDEsp_) August 1, 2020

Si bien esto puede ser decepcionante para los fanáticos de Modern Warfare y Warzone, tiene sentido desde el punto de vista del marketing. Activision no querrá promover una nueva temporada para un juego que está a punto de ser reemplazado. En cambio, los editores quieren que toda la atención se centre en su nuevo producto: Black Ops: Cold War.

Al igual que con todas las filtraciones, esta información no está confirmada por ninguna fuente oficial. Sin embargo, las fuentes detrás de esta han sido extremadamente precisas con información sobre Call of Duty en el pasado. No obstante, parece que tendremos que esperar uno o dos meses más para obtener detalles oficiales.