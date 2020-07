CoD Modern Warfare y Warzone: Infinity Ward seguirá suspendiendo a tramposos

Infinity Ward está tomando algunas medidas drásticas contra aquellos jugadores que hacen trampa en Call of Duty: Modern Warfare y Warzone, y advierte que vendrán más olas de suspensiones para aquellos que son declarados culpables.

Infinity Ward publicó la advertencia en Twitter y a través de una lista explicó más sobre cómo determina quién es considerado un tramposo.

No más trampas en Modern Warfare y Warzone

Hacer trampa no será tolerado. Vienen más banwaves. Si recibes una suspensión, se deberá a que usaste una manipulación no autorizada de los datos del juego. No caigas en servicios sin escrúpulos que ofrecen trampas y modificaciones, algunas de ellas son fraudulentas. Para obtener una lista de los detalles de la política de seguridad y cumplimiento, visita https: //support/activision.com/mwpolicy

Infinity Ward are swinging the Ban Hammer ��



Cheaters will not be tolerated in #ModernWarfare / #Warzone. pic.twitter.com/U2Il5YjtKA — COD Intel (@codintel8880) July 24, 2020

No utilices software de terceros no autorizado para modificar el juego. Esto incluye herramientas como editores hexadecimales, que proporcionan elementos que no ha adquirido correctamente en el juego. Definimos esto como trampa y no hay lugar para eso en Call of Duty. En caso de incurrir en esta ofensa, eres candidato a recibir una suspensión y estás en riesgo de perder tu cuenta de manera permanente.

El software de terceros no autorizado incluye, entre otros, aimbots, wallhacks, entrenadores, hacks de estadísticas, hacks de texturas, hacks de tablas de clasificación, inyectores, editores hexadecimales o cualquier software utilizado para modificar deliberadamente los datos o la memoria del juego en beneficio propio. No lo hagas Esto puede resultar en una suspensión.

La suspensión de cuentas por hacer trampas es una de las decisiones más aplaudidas por quienes optan por jugar de manera limpia

Evita los tutoriales y servicios que ofrecen formas de modificar el camuflaje. Cualquier cosa que sugiera alterar la memoria en tu consola o PC para adquirir nuevos equipos, elementos o cargas más allá de lo que se ofrece en el juego es un truco, y se considera trampa. Aplicaremos las medidas correspondientes en consecuencia, lo que puede resultar en la prohibición.

Ahora que conocer las distintas formas de hacer trampa y los castigos a los que podrías someterte, será mejor evitar por completo las “ayudaditas”. Call of Duty: Modern Warfare y Warzone están actualmente disponibles en su cuarta temporada, la cual al parecer llegará a su fin el próximo 4 de agosto.