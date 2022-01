Clientes de Tesla que reservaron un Cybertruck hace años siguen esperando

Clientes de compañía de Elon Musk que reservaron un Cybertruck hace años siguen esperando

Elon Musk presentó la primera camioneta eléctrica de Tesla en noviembre de 2019 y los pedidos comenzaron a acumularse.

Tres días después de la revelación, el CEO tuiteó que Tesla había recibido 200,000 pedidos de su Cybertruck.

Más de dos años después, los clientes madrugadores que reservaron un Cybertruck por $100 en 2019 todavía esperan tener en sus manos el nuevo vehículo eléctrico de Tesla.

Cinco personas que desembolsaron $100 para asegurar su pedido de Cybertruck le dijeron a Insider que se sienten frustrados por la espera de dos años, especialmente porque no han recibido ninguna actualización del equipo de servicio al cliente de Tesla.

Para muchos la espera valdrá la pena si el Cybertruck está a la altura de las expectativas.

Algunos dijeron que valió la pena la espera, otros solicitaron reembolsos. Enviaron confirmaciones por correo electrónico a Insider de los pagos de sus pedidos de Cybertruck realizados entre 2019 y 2020.

Wayne Matus, con sede en Nueva Jersey, le dijo a Insider que hizo su reserva el día de la presentación del Cybertruck en 2019. Añadiendo que había esperado pacientemente pero que estaba "sorprendido" de no haber recibido un correo electrónico o una llamada telefónica de un representante de Tesla con más información.

“Estoy frustrado de que Tesla no me haya contactado como cliente”, dijo Matus. "No estoy seguro de cuánto más puedo esperar".

Mientras tanto, David Deschene también ha estado esperando casi dos años por su Cybertruck, le dijo a Insider que está "bastante decepcionado" con los cambios en la fecha de lanzamiento, a los que llamó "oportunidades perdidas" porque podría haber cambiado su camión de gasolina por otros camiones que se lanzaron antes que Cybertruck, como el F-150 Lightning de Ford.

Sin embargo dijo que estaba preparado para esperar hasta que el camión esté listo.

"El estilo futurista por sí solo es lo suficientemente intrigante como para esperar mi momento", dijo Deschene.

Otros clientes pensaron de manera diferente sobre los largos tiempos de espera.

En el oeste de Texas, Benjamin Cost decidió solicitar un reembolso después de esperar más de 18 meses por Cybertruck y no escuchar nada de Tesla, le dijo a Insider.

Musk predijo por primera vez que la producción de la camioneta futurista, hecha de acero inoxidable resistente y vidrio blindado, comenzaría en 2021; esa fecha pronto se retrasó hasta 2022.

Ahora, el fabricante de automóviles ha retrasado la producción "con suerte" al próximo año, dijo Musk en las ganancias del cuarto trimestre de Tesla el martes.

El rechazo se debió a que Tesla estaba cambiando las características y los componentes del Cybertruck, dijo a Reuters una persona con conocimiento del asunto el 14 de enero.

Athan Poulos, residente de California, pagó un depósito de $100 por la reserva de Cybertruck en enero de 2020 esperando que el Cybertruck se entregara a fines de 2021 o principios de 2022.

Poulos dijo que estaba "ligeramente frustrado", pero sintió que valía la pena esperar si la camioneta eléctrica está a la altura de las expectativas.

"Si Tesla está utilizando estos meses adicionales para desarrollar un camión superior, entonces sí, creo que vale la pena esperar", dijo.

La expectativa alrededor del Cybertruck de Tesla

Musk dijo a principios de diciembre que el Cybertruck de Tesla para seis pasajeros vendrá con cuatro motores y podrá "conducir en diagonal como un cangrejo".

Tesla dijo durante la presentación del camión que las variantes de uno, dos y tres motores del Cybertruck costarían $39,990, $49,990 y $69,990, respectivamente, pero se desconoce el precio de la variante de cuatro motores.

Mark Mamedly, quien hizo su reserva en diciembre de 2019, le dijo a Insider que el servicio al cliente de Tesla no lo contactó para obtener actualizaciones sobre el Cybertruck. También dijo que está frustrado pero cree que puede esperar un poco más.

Se sabe que algunas de las empresas de Elon Musk hacen esperar a algunos clientes durante meses sin servicio al cliente. Insider informó recientemente que Starlink de SpaceX ha dejado a algunos clientes esperando casi un año por la red de Internet.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Tesla como que entregó 936,172 vehículos eléctricos en 2021.

