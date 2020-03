Claro Video opta por quedarse en casa y ofrece contenido de Fox Premium

Debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, y las consecuencias que han derivado de la misma como el aislamiento social para evitar que continúe la propagación, Claro Video ha lanzado su campaña bajo el hashtag #ClaroQueMeQuedoEnCasa y para que no exista el aburrimiento, ofrece Fox Premium y contenido de noggin sin ningún costo, de esta forma busca contribuir para que los mexicanos no salgan de sus hogares si no es necesario y disfruten de más contenido.

Fox Premium sin costo en Claro Video

Con esta nueva campaña, Claro Video se suma a las distintas promociones que han estado ofreciendo las plataformas digitales, ya que como bien sabemos el contacto con personas es un riesgo latente para la propagación del coronavirus que ha estado afectando a miles de personas en el mundo.

El contenido que ofrece Claro Video es totalmente gratuito, incluso si no eres usuario de la plataforma, por lo que sólo tendrías que crear una cuenta gratuita para tener acceso, en el caso de el contenido de Fox, podremos acceder a una lista de canales que incluimos más adelante, por lo que el resto de los canales Fox y el contenido bajo demanda sí tienen costo.

Contenido premium de Fox en Claro

Los canales de Fox disponibles desde Claro Video se podrán ver hasta el 31 de marzo y son los siguientes:

FOX Action

FOX Cinema

Fox Classics

Fox Comedy

Fox Family

Fox Movies

Fox Series

Por su parte, el contenido de Noggin perteneciente a Nick Jr. que también es parte de la campaña Claro que me quedo en casa, no tiene una fecha límite para se utilizado hasta ahora, no tiene ningún tipo de restricción y se puede disfrutar sin ningún inconveniente.

Disponible hasta el 31 de marzo

TE PUEDE INTERESAR: Pluto TV, el servicio de streaming gratuito ahora está disponible en México

Cabe mencionar que los canales de Fox ya se encontraban disponibles sin costo desde hace unas semanas para todos los suscriptores de Totalplay y Sky, por lo que no se considera una promoción nueva como la de Noggin en Claro Video.