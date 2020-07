Cinco convertidores gratuitos para extraer el audio de videos de YouTube en MP3

Hay tantos convertidores de YouTube a MP3, que puede ser difícil saber en qué confiar. Es por eso que hemos reunido las mejores herramientas en las que puede confiar para extraer el audio de los videos de YouTube y guardarlo en formato MP3 de forma rápida y segura.

El mejor conversor de YouTube a MP3 es Any Video Converter Free, un programa repleto de funciones que puede manejar casi cualquier formato de video que pueda nombrar y convertir videos directamente desde YouTube o cualquier otro sitio de alojamiento de videos popular.

Ya sea que desee escuchar música de un video sin conexión cuando lo desee o convertir su canal favorito de YouTube en un podcast que pueda disfrutar cuando esté trabajando, esta es la mejor herramienta para el trabajo. Siempre que tenga el permiso del propietario de los derechos de autor, es decir, tenga en cuenta que los términos de servicio de YouTube prohíben explícitamente la descarga no autorizada.

Sin embargo, no es su única opción, y si solo necesita convertir un par de videos, una herramienta más ligera podría ser una mejor opción. Es por eso que también hemos reunido cuatro excelentes convertidores de YouTube a MP3 más, para que pueda sopesar todos los pros y los contras, y elegir el mejor para usted.

Los mejores convertidores gratuitos de YouTube a MP3

Any Video Converter Free

4K de YouTube a MP3

Descargador de video 4K

Convertidor gratuito de YouTube a MP3

ClipGrab

Any Video Converter Free

Si estás buscando un convertidor de YouTube a MP3 rápido y flexible, esta es la herramienta para ti. Sería perdonado por juzgar a Any Video Converter Free por su nombre y creer que es una herramienta para convertir de un formato de video a otro. Si bien esto es parte de lo que puede hacer, también se puede usar para descargar videos de YouTube y guardarlos como MP3, ¡exactamente lo que estamos buscando!

La conversión de YouTube a MP3 no es el único propósito del programa, por lo que es bastante más grande de lo que cabría esperar, pero esto no debería desanimarlo (pero tenga cuidado de no instalar el adware opcional durante la configuración).

Parece casi excesivo usar lo que es un software potente y versátil para una sola tarea, pero descargar MP3 es tan simple como pegar en la URL de un video de YouTube y esperar a que se complete la descarga. Luego puede seleccionar MP3 como formato de salida y presionar el botón Convertir ahora. Es una pena que no haya una opción de un solo clic para convertir YouTube a MP3, pero no es una gran dificultad.

El mejor conversor de YouTube a MP3 es Any Video Converter Free

4K YouTube to MP3

4K YouTube to MP3 es muy similar al 4K Video Downloader, pero dedicado específicamente a quitar el audio de los videos.

A pesar de su nombre, 4K YouTube to MP3 también le permite guardar las bandas sonoras de los videos en formatos OGG y M4A, y puede elegir entre varias velocidades de bits para que pueda elegir un equilibrio adecuado de velocidad y calidad.

Tampoco solo es compatible con YouTube; También puede usarlo para guardar el sonido de los videos alojados en Vimeo, Flickr, Facebook, SoundCloud y otros. Simplemente copie la dirección de su navegador web y haga clic en el botón verde 'Pegar URL' para comenzar.

Quizás lo mejor de todo, a diferencia de algunos convertidores de YouTube a MP3, 4K YouTube a MP3 viene sin software adicional incluido. La actualización a la versión premium por una tarifa única le permitirá descargar listas de reproducción completas, pero el software gratuito es perfecto para el uso diario.

Descargador de video 4K

Puede que no sea el software más elegante, pero como 4K YouTube to MP3 arriba, 4K Video Downloader es brillante.

También funciona de manera similar, pero debido a que esta aplicación es principalmente para descargar videos completos, hay un par de pasos adicionales involucrados. Copie la URL de un video desde su navegador web (es compatible con YouTube, Vimeo, Facebook, Flickr y DailyMotion) y haga clic en 'Pegar URL'.

Seleccione 'Extraer audio' y elija MP3, OGG o M4A, luego haga clic en 'Extraer' y el audio se convertirá y guardará en el destino que elija.

La versión gratuita de 4K Video Downloader te permite descargar hasta 24 videos en una lista de reproducción, lo cual es particularmente útil para capturar varias canciones de un artista en particular. Puede descargar y convertir listas de reproducción más largas a formato MP3 si compra una clave de licencia, pero las funciones gratuitas del software son muy impresionantes.

Descargador de video 4K es la herramienta ideal para extraer el audio desde YuoTube

Convertidor gratuito de YouTube a MP3

El convertidor gratuito de YouTube a MP3 hace exactamente lo que esperarías (convertir videos de YouTube a formato MP3) y es perfectamente seguro juzgarlo por su nombre. Desafortunadamente, como Any Video Converter Free, hay un paquete de adware de ByteFence para evitar la descarga, así que esté atento durante la instalación y desmarque cualquier parte adicional que no desee.

Una vez instalado, no hay necesidad de jugar con las opciones, simplemente puede continuar descargando la música que le interesa de inmediato. Use un menú desplegable simple para elegir la calidad y el formato en el que desea guardar su archivo de audio, pegue la URL y haga clic en Descargar. Los archivos se guardan y se convierten de una sola vez.

ClipGrab

Una completa delicia de programa, ClipGrab hace que la conversión de YouTube a MP3 sea agradable y simple, aparte del paquete del navegador Opera, que es fácil de omitir si prefiere evitarlo.

La interfaz maravillosamente simple le da una pista agradable de lo fácil que serán las cosas, desde el primer momento. Copie una URL de YouTube en el portapapeles y ClipGrab entrará en acción, ofreciendo descargar el video relacionado para usted.

Incluso si esto no sucede, por ejemplo, es posible que todavía no tenga el programa ejecutándose, basta con pegar rápidamente en el campo correspondiente.

ClipGrab es fácil de usar

Qué buscar en un convertidor de YouTube a MP3

Cuando buscas un convertidor de YouTube a MP3, una de las primeras cosas a tener en cuenta es cuántos videos quieres convertir. Si solo va a hacerlo una o dos veces, puede valer la pena considerar una herramienta en línea, pero para algo más, vale la pena descargar una aplicación de escritorio dedicada.

El software de escritorio también será más rápido, porque los datos no se procesan en un servidor remoto, y algunas aplicaciones también son capaces de convertir múltiples videos de YouTube a formato MP3 a la vez.

Sin embargo, vale la pena tener cuidado; El software de YouTube a MP3 es muy popular, por lo que puede ser fácil toparse con programa malicioso cuando está buscando uno. Hemos probado exhaustivamente todas las herramientas de esta guía y podemos recomendarlas con confianza.