Científicos descubrieron por qué la Luna desapareció una noche en 1110

El 5 de mayo del año 1110, diferentes textos históricos reportaron la "desaparición" de la Luna. Uno de los satélites no era observado en el cielo de Europa y nadie conocía la razón. La Crónica de Peterborough es una prueba de esto: "En el quinto día del mes de mayo apareció la luna que brillaba, y luego, poco a poco, su luz disminuyó, de modo que, tan pronto como llegó la noche, se extinguió tan completamente que no se vio ni la luz, ni el orbe, ni nada en absoluto”. Aquel día, el firmamento estaba lleno de estrellas, aunque la Luna no se podía observar en ningún lado.

910 años más tarde de ese acontecimiento, los científicos han descubierto la respuesta a esto. Investigadores de la Universidad de Ginebra han explicado que una erupción volcánica fue culpable de que el astro no se haya podido identificar en el cielo.

Los estudiosos de los científicos han mezclado información de los registros de la época y han hecho análisis de los núcleos de Groenlandia para encontrar la solución. En los bloques de hielo se detectó uno de los más grandes depósitos de sulfato que se produjo entre los años 1108 y 1113. Ellos atribuyen esto al monte Asama (Japón), cuya mayor erupción ocurrió en agosto de 1108 y el cual se encuentra documentado por un observador japonés.

¿Cuáles fueron las consecuencias?

Todo esto provocó una crisis en Europa occidental durante los siguientes años. Las intensas lluvias ocasionaron que los cultivos se pierdan en Francia, Bélgica e Inglaterra, causando que la hambruna apareciera en diferentes lugares.

El estudio reciente da a conocer que fue a causa de la densa nube de polvo que cubría el firmamento y no fue perceptible hasta que escondió detrás de ella la luz de la Luna.