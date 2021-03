Científicos aclaran el mito de los 5 segundos cuando la comida toca el piso

No cabe duda que la mayoría de las personas ha escuchado sobre el mito que asegura, que si la comida cae al piso; tenemos cinco segundos para recogerlo sin que se contagie de bacterias.

Sin embargo, esto podría ser solamente un dicho popular utilizado por varias generaciones sin un argumento científico, ya que según información publicada por el portal Sputnik, un experto reveló si “'regla de los cinco segundos” es un mito o una realidad.

El líder del equipo de biotecnología microbiana de la Facultad de Biología de la Universidad Estatal de Moscú, Andréi Shestakov, advierte que deberías olvidar esta regla "de una vez por todas", si es que te importa tu salud y aquí en La Verdad Noticias te decimos por qué.

El mito de los 5 segundos es una mentira.

El líder de los científicos aclaró el mito

El encargado del grupo de científicos subrayó que solo se puede comer lo que acaba de caer sobre una mesa limpia o hasta desinfectada con una sustancia especial. En lo que respecta al suelo, siempre está cubierto de bacterias, aunque pueda lucir limpio.

"No vemos los microbios, así que no tenemos la oportunidad de evaluar el número de microorganismos. En todo caso, todo lo que cayó al suelo debe tirarse a la basura", indica Shestakov.

Según el experto, los microorganismos peligrosos pueden terminar en el suelo "a través del calzado, por ejemplo, si pisamos las heces de un animal". La ropa que utilizamos en el transporte público también puede portar gérmenes.

Al mismo tiempo, en muchos casos, no se trata de los virus y bacterias peligrosos, y es que la mayoría de los microorganismos no representan ningún peligro para nuestro organismo. No obstante, "hay una excepción: los microorganismos de otras personas y animales".

Y según los expertos, el suelo es el lugar donde puedes encontrar este tipo de microorganismos con una mayor probabilidad. "Una persona puede tener microbios que no son dañinos para ella, pero a ti te pueden matar", explica.

