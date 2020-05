Ciberdelincuentes aprovechan miedo por coronavirus para estafar

La crisis sanitaria originada por el coronavirus a nivel mundial no frena a los ciberdelincuentes, pues aprovechan el miedo para hacer su negocio lucrativo o estafar; llevan semanas aprovechando el interés creciente por la pandemia para infectar dispositivos y robar datos. Todo pasará pero las palabras quedarán, y una que se ha repetido diariamente ha sido ‘phishing’, que viene a significar suplantación de identidad.

De acuerdo a los recientes reportes policiacos, desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus, no hay día en que los altos mandos de la Policía y Guardia Civil no hayan dejado de alertar sobre algún tipo de ciberdelincuencia. Los delincuentes no entienden de crisis sanitarias ni de ética alguna y ven en el miedo un negocio lucrativo.

La manera de operar de los delincuentes es la siguiente; se ganan la confianza del usuario para que pulse sobre un enlace o abra un fichero malicioso. A partir de ahí, los ciberdelincuentes pueden realizar varias acciones como robar las credenciales de acceso a varios servicios online como la banca o infectar nuestro dispositivo con alguna amenaza con la que puedan sacar un rendimiento económico directo o mediante el robo de información.

Estafan en plena pandemia

De acuerdo a expertos como Josep Albors, responsable de investigación y concienciación en España de la compañía de ciberseguridad Eset. las estafas a través de internet siguen estando en el ‘top’ del ránking de los ciberdelincuentes y han crecido durante el período de confinamiento un 75% respecto al mes anterior.

Detalló que los ciberdelincuentes también utilizan palabras claves para atraer la atención, además de que se han contabilizado más de 80 mil dominios en Internet que contienen los términos: ‘coronavirus’, ‘corona- virus’, ‘covid19’ y ‘covid-19’. De ellos, 57.000 se han creado en marzo y un alto porcentaje con fines maliciosos.

Los especialistas indican que para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes es necesario desconfiar de correos, así como de las tradicionales cadenas de WhatsApp en las que se anuncien vacunas, información que aluda a milagrosas curas, bonos de regalos alimentarios, ofertas en plataformas de streaming, o novedades del coronavirus desde un punto de vista emocional como puede ser la petición de fondos para Cáritas o para la OMS para ayudar en la crisis sanitaria.