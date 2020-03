Chrono Trigger cumple 25 años de existencia

Eso juegos que siempre quedarán en la memoria de todos los fanáticos, por sus gráficos, por su jugabilidad, por su música. Muchas son las variables que hacen que un título sea recordado a pesar del transcurso de los años. Si no que se lo digan al maravilloso Castlevania: Symphony of the Night que reciente fue lanzado a plataformas móviles, un juego que incluso más de 20 años después, sigue enamorando a los amantes de los videojuegos.

Otro de estos ejemplos es el RPG Chrono Trigger que hoy 11 de marzo de 2020 cumple la friolera cifra de 25 años. Un título lanzado para la SNES que supuso una revolución no solo en el género de los RPG, sino también de los videojuegos. Las razones de su éxito son muchas y es que a pesar de todos los años que han transcurrido, ningún otro juego ha conseguido igualar toda la magia que desprende esta obra maestra. Lo mejor de todo, que 25 años después podemos rememorar esta maravillosa experiencia en la palma de nuestra mano.

Chrono Trigger cumple un año más

Chrono Trigger es un juego RPG japonés desarrollado por la compañía Square y que fue lanzado por primera vez al mercado el 11 de marzo de 1985 en tierras japonesas. Diseñado por un conjunto de genios como son Hironobu Sakaguchi (creador de la saga Final Fantasy) Kazuhiko Aoki y el famoso compositor Nobuo Uematsu, sin olvidarnos de Yuuji Horii y el artista Akira Toriyama, este último conocido por Dragon Ball, del trabajo de esta gente no podía salir otra cosa que no fuese una obra sobresaliente.

Chrono Trigger pronto se convirtió en un éxito sin precedentes y 25 años después sigue en la memoria de crítica y jugadores como uno de los juegos mejor valorados. De ahí que la ahora llamada Square Enix lanzará varios versiones de esta maravilla, tanto en la consola Nintendo DS, móviles y una versión para Steam, la cual tuvo por cierto bastantes malas críticas por ser un port bastante mal hecho y pobre de la versión para móviles.