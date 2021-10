China demanda a Apple por vender iPhone 12 sin cargador

No es solo Brasil presionando a Apple por los iPhone 12 sin cargador y para que incluya esta pieza. Según Vice y Shanghai Law Journal, estudiantes universitarios en China han demandado a Apple por no incluir un cargador con un iPhone 12 Pro Max.

Los jóvenes afirmaron que el cable USB-C a Lightning incluido no era compatible con otros cargadores, lo que dejaba a los estudiantes sin poder cargar el teléfono.

Los demandantes tampoco creyeron en los reclamos de reducción de desperdicios de Apple. Los estudiantes aseguran que la empresa solo estaba usando esto como una excusa para promover los cargadores inalámbricos MagSafe que desperdician más energía que sus contrapartes cableadas.

Quieren que Apple les dé el cargador y una compensación

Aseguran que la empresa está promocionando sus cargadores inalámbricos MagSafe

Así mismo se ha revelado a La Verdad Noticias que los demandantes quieren que Apple suministre el cargador, pague los honorarios legales y 100 yuanes (aproximadamente 16 dólares) por incumplimiento de contrato.

Según los informes, Apple le dijo al tribunal virtual de Beijing que era común que las marcas de teléfonos vendieran adaptadores de corriente por separado y vender sus teléfonos sin cargador ahorra toneladas de metal, pese a ello que el gobierno sancionó esta práctica. Sin embargo, los estudiantes señalaron que varias empresas chinas ofrecen la opción de un adaptador en la caja. Puede comprar el Xiaomi Mi 11 con o sin un bloque de alimentación, por ejemplo.

Apple podría seguir vendiendo el iPhone 12 sin cargador

Han demandado para que iPhone entregue cargadores

El caso aún está en curso y no hay garantías de que dé lugar a una compensación para los estudiantes ni a un cambio en la política de no cargador de Apple. Incluso si las indicaciones del caso cambian, es posible que Apple solo ofrezca el cargador como una opción al momento de pagar. No obstante, la demanda ilustra la reacción y la posición de Apple, por lo que la compañía podrá enfrentar más demandas como esta al vender iPhone 12 sin cargador.

